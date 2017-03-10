Мутко не сможет переизбраться в совете ФИФА

Заместитель председателя правительства РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко покинет состав совета Международной организации футбола и не станет переизбираться на этом посту на конгрессе ФИФА в мае в Бахрейне. Эту информацию бывший министр спорта подтвердил в пятницу, 10 марта.

"Я хотел переизбираться, но сейчас ФИФА несколько изменила критерии. Введен новый критерий - политической нейтральности. Они хотят, чтобы организация была политически нейтральна, чтобы госслужащие и представители власти из различных стран во все органы не избирались", - цитирует главу РФС агентство ТАСС.

В силу занятия Мутко государственной должности возможность повторно баллотироваться на пост в совете ФИФА для него закрыта. Вице-премьер добавил, что подавать апелляцию на данное решение организации он не собирается.

Запрет не связан с расследованием о допинге

Ранее о том, что Мутко не будет участвовать в выборах, сообщили агентства AP и AFP со ссылкой на собственные источники.

Они обратили внимание на то, что запрет ФИФА не связан с международным расследованием возможной причастности вице-премьера к использованию допинга в российском спорте.

Мутко и доклад Макларена

В докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства WADA под руководством Ричарда Макларена многократно упоминается имя Мутко как человека, который предположительно напрямую связан с государственной программой поддержки допинга в российском спорте, в частности к сокрытию случаев применения запрещенных веществ в российском футболе.

Мутко является также президентом Российского футбольного союза и членом исполкома ФИФА.

Если комиссия ФИФА найдет доказательства виновности Мутко, который является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, его исключат из организации и отстранят от футбольной деятельности.

Газета The Daily Mail в декабре 2016 года писала, что это будет крайне неприятно для Путина и, несомненно, вызовет дебаты о целесообразности проведения чемпионата мира по футболу в России.