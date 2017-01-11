Мутко назвал российский спорт "одним из чистейших в мире"

 (2)
Телеканал "Дождь"
среда, 11 января 2017 г. 10:20
Вице-премьер, бывший министр спорта России Виталий Мутко назвал российский спорт «одним из чистейших в мире». Об этом на заявил агентству «Р-Спорт».
© AP/Scanpix

По словам Мутко, заявления о госпрограмме приема допинга спортсменами — это «ложь». В качестве подтверждения своих слов об «чистейшем спорте» Мутко привел работу британского антидопингового агентства UKAD в России.

В 2016 году специалисты ведомства работали на территории России, планировали сбор проб, сами выбирали спортсменов и забирали пробы. Всего за прошедший год UKAD выявила 26 нарушений антидопинговых правил. «21 из них — это мельдоний, и всего пять — нарушение правил (….) Задумайтесь. Где государственная программа? Госпрограмма — это ложь», — заявил Мутко.

Статьи по теме:
СМИ: главный скандал года - допинговый "сговор" в России  (4)
Российские чиновники впервые признали существование допинг-системы  (8)

Накануне антидопинговые организации 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, выступили за отстранение всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за подозрений в приеме допинга. Помимо этого, организация потребовали отменить в России все запланированные международные соревнования.

Их претензии связаны с публикацией доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) в декабре 2016 года. В нем говорилось о существовании в России государственной системы поддержки приема допинга спортсменами и сокрытия положительных допинг-проб на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Там также указывалось, что к этой системе могут быть причастны более тысячи российских спортсменов.

Ранее WADA публиковало доклады, посвященные допингу в российском спорте, летом 2016 года и осенью 2015 года. В результате от Олимпиады в Рио-де-Жанейро была отстранена вся сборная России по легкой атлетике, а от участия в Паралимпиаде отстранили всю национальную команду в полном составе. При этом российские спортивные чиновники неоднократно отвергали обвинения, выдвигаемые им со стороны WADA и других антидопинговых и международных спортивных организаций.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Российская прима гимнастики в 19 лет окончательно решила завершить карьеру

Российская прима гимнастики в 19 лет окончательно решила завершить карьеру
Тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Яна Кудрявцева приняла окончательное решение завершить профессиональную карьеру, сообщается на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Невероятный камбэк, или как отыграть за минуту "-14" (1)

Невероятный камбэк, или как отыграть за минуту -14
В матче от 8 января в чемпионате NCAA (Национальной ассоциации американского студенческого спорта) по баскетболу случилось просто волшебное спасение команды Университета Невады. Ее игрокам удалось отыграть в концовке матча за минуту с небольшим 14-очковое отставание, а затем и вырвать победу на последних секундах овертайма.

Мутко назвал российский спорт "одним из чистейших в мире" (2)

Мутко назвал российский спорт одним из чистейших в мире
Вице-премьер, бывший министр спорта России Виталий Мутко назвал российский спорт «одним из чистейших в мире». Об этом на заявил агентству «Р-Спорт».

Антидопинговые организации 19 стран подписали призыв отстранить Россию от всех соревнований (5)

Антидопинговые организации 19 стран подписали призыв отстранить Россию от всех соревнований
Ассоциация национальных антидопинговых организаций (NADO) 19 стран выступила за отстранение российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях и лишение страны права проведения всех состязаний по результатам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

ФИФА одобрил увеличение числа участников на чемпионате мира с 2026 года

FIFA būstinė Ciuriche
Совет Международной федерации футбола сегодня одобрил решение об увеличении количества участников финальной стадии чемпионата мира с 32 команд до 48-ми, сообщает официальный Twitter организации.
Facebook друзья
Rambler's Top100