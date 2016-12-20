Мутко: ЧМ-2018 в России застрахован от отмены

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NEWSru.com
вторник, 20 декабря 2016 г. 16:46
Вице-премьер правительства России и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил, что чемпионат мира по футболу 2018 года в России застрахован на случай возможной отмены.
Vitalijus Mutko
© Reuters/Scanpix

Вопрос сохранения права проведения престижного турнира возник в связи с отменой некоторых международных соревнований в России из-за доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства.

"Все попадаются на допинге, не только наши, - сказал Мутко, которого цитирует "Спорт-Экспресс". - А что делать? А можно русских наказать, тогда еще поживешь. Нельзя же так! И второй вопрос - нашим федерациям надо больше вводить правовое поле. Если ты подписывал какие-то соглашения о проведении соревнований, должна быть мера ответственности, страхование рисков. А иначе утром проснулся - а у тебя забирают чемпионат мира. Ну так заплати, что мы уже потратили, - и забирай. И нашим федерациям, конечно, надо очень серьезно к этому подходить. Вот в случае чемпионата мира по футболу-2018 - он застрахован".

Напомним, мировое первенство по бобслею и скелетону 2017 годо должно было пройти в Сочи с 13 по 26 февраля. Но после того, как от участия в сочинском турнире отказались сборные США, Латвии и Кореи, Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение провести чемпионат в немецком Кенигзее.

NEWSru.com
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