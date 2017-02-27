Моуринью завоевал первый трофей в качестве тренера "Манчестер Юнайтед"

Португальский тренер Жозе Моуринью стал первым в истории клуба "Манчестер Юнайтед" наставником, сумевшим в свой первый же год работы с командой завоевать один из главных трофеев в английском футболе - Кубок английской лиги.

В финальном матче турнира на стадионе "Уэмбли" в воскресенье "Манчестер Юнайтед" обыграл "Саутгемптон" со счетом 3:2.

Благодаря победе "МЮ" Моуринью еще и сравнялся с сэром Алексом Фергюсоном и легендарным тренером 70-годов Брайаном Клафом по числу побед в Кубке английской лиги за всю его историю - теперь у португальца тоже четыре Кубка (первые три он завоевал, возглавляя "Челси").

"Меня сейчас немного переполняют эмоции, да. Трофеи завоевывать не просто, а тем более так часто. Груз, который я сам взвалил на себя, очень тяжел", - пожаловался журналистам после игры Жозе Моуринью.

Тренер "МЮ" признал, что матч складывался для его команды очень непросто, "Саутгемптон" временами полностью перехватывал инициативу и заслуживал того, чтобы по крайней мере перевести игру в дополнительное время.

В первом тайме "Манчестер Юнайтед" вел со счетом 2:0, но перед самым перерывом пропустил один мяч, а затем и второй сразу же в начале второго тайма.

Исход матча решил на 87-й минуте нападающий "МЮ" Златан Ибрагимович, опередивший защитников "Саутгемптона" в борьбе за верховой мяч у линии вратарской.

"В матче, в котором соперник играл временами лучше нас и по праву мог рассчитывать на дополнительное время, он в одиночку решил исход матча и подарил нам rубок", - прокомментировал Моуринью выступление Ибрагимовича.

35-летний шведский форвард пришел в "МЮ" прошлым летом в качестве свободного агента - свой выбор команды Ибрагимович объяснял тогда в том числе тем, что хочет играть под руководством Жозе Моуринью, с которым он в свое время уже работал в миланском "Интере".

Контракт шведа рассчитан только на один год, но после победы в Кубке английской лиги Моуринью заявил, что надеется на его продление.

"Я никогда не уговариваю игроков подписать контракт или играть за мою команду. Когда Златан ушел из "Интера" в "Барселону", я очень расстроился. Но вот болельщики клуба так могут сделать - если возникнет такая необходимость - прийти к двери его дома и остаться там на всю ночь", - отшутился Моуринью.

Сам Златан Ибрагимович настаивает на том, что победа стала результатом усилий всей команды.

"Это заслуга команды. Это то, зачем я пришел в "МЮ" - выигрывать. И я выигрываю. Чем больше я выигрываю, тем мне больше нравится. Чем старше становишься, тем больше это приносит удовольствия. Куда бы я ни приходил, я везде выигрывал. Мне кажется, нынешний трофей для меня уже 32-й по счету. А я говорил, что так и будет!" - напомнил Ибрагимович.