Моуринью: Я икона, меня признают во всем мире

Харизматичный 54-летний португальский тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в интервью изданию GQ сравнил себя с иконой.

"Успешные люди — это те, кто ладит с собой. Думаю, я как икона, хотя я ей не являюсь. Я икона в том плане, что чувствую себя непринужденно с самим собой. Для меня лучшая концепция — быть "иконой". Мне все равно, что думают или говорят по этому поводу люди. Для меня главное — как я себя чувствую, ну и важно быть готовым к определенным моментам", — говорит Моуринью.

"Я получил признание во всех четырех концах света, на каждом стадионе в мире следует какая-то реакция со стороны болельщиков. Она обычно начинается с оскорблений или песен. Меня просят сесть или сделать что-то еще. Но стоит мне помахать им рукой — и они счастливы, они хотят сфотографироваться со мной, — добавляет известный тренер. — Так что среди любителей футбола по всему миру я чувствую себя хорошо. Особенно до и после матча".

Среди тренерских достижений известного своим эпатажным поведением Моуринью значатся титул трехкратного чемпиона Англии (с "Челси"), двукратного чемпиона Италии и Португалии ("Интер", "Порту"), чемпиона Испании ("Реал"), дважды (с "Порту" и "Интером") португальский тренер выигрывал Лигу чемпионов. В настоящий момент руководимый им "Манчестер Юнайтед" занимает в английской премьер-лиге после 22 туров шестое место.