Моуринью возмутило качество поля в Ростове

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bbcrussian.com
среда, 8 марта 2017 г. 18:33
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью раскритиковал состояние футбольного поля в Ростове-на-Дону, где его команда 9 февраля будет играть в матче 1/8 финала Лиги Европы с местным "Ростовом".
© Reuters / Scanpix

Он не уверен, что газон на стадионе вообще можно назвать футбольным полем.

Домашним стадионом "Ростова", который сейчас занимает седьмое место в российской премьер-лиге, служит арена "Олимп-2", построенная в 1930 году. Стадион может принять чуть более 15 тыс. зрителей.

"Мне трудно поверить, что мы будем играть на этом поле - если это вообще можно назвать полем", - сказал Моуринью на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

По словам тренера "Манчестер Юнайтед", он не знает, какой состав футболистов в такой ситуации будет участовать в матче.

Моуринью напомнил, что летом прошлого года из-за плохого состояния поля пришлось отменить матч в Пекине, где "Манчестер Юнайтед" должен был играть с "Манчестер Сити".

"Но сейчас все выглядит так, что мы должны играть", - добавил он.

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц признал, что состояние поля их домашнего стадиона оставляет желать лучшего, но напомнил, что условия будут одинаковыми для обоих клубов.

"Поле действительно не того качества, на котором привыкли играть наши соперники, это совсем другое дело. Поле будет одинаковым и для нас, и для них, эту данность нужно принять", - сказал Данильянц на пресс-конференции.

И Моуринью, и Данильянц обратили внимание, что вопрос состояния поля должны решать специалисты УЕФА. "Мы провели матч со "Спартой" на еще более худшем поле, но это не в нашей компетенции - это вопрос УЕФА", - пояснил тренер "Ростова".

"Мы бы тоже хотели играть на таких полях, как "Манчестер", но в этих условиях это невозможно", - заключил Данильянц.

"Играть надо на любом поле, а Моуринью есть Моуринью", - сказал агентству Р-Спорт первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, комментируя претензии тренера "Манчестер Юнайтед".

"Но "Манчестер Юнайтед" сможет показать свой класс и на таком поле". - выразил уверенность российский футбольный чиновник.

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