Моуринью накормил игрока бананом во время игры и подарил черный ящик Бердыеву

Главным ньюсмейкером игры стал главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, который и своего игрока накормил во время матча, и презентовал загадочную коробку для российского клуба.

Эпизод с бананом случился на 72-й минуте матча спустя полторы минуты после гола Хуана Маты в ворота российского клуба. Моуринью передал банан запасному игроку Эшли Янгу, который, в свою очередь, переадресовал фрукт находившемуся на поле Маркосу Рохо. Пока шла игра аргентинский защитник "МЮ" на ходу съел банан.

Marcos Rojo requesting a banana midway through tonight's game was the highlight of tonight's match. Mourinho, Young and Rojo link-up play 😂 pic.twitter.com/E3QEto2MOq— Emeka Obia (@Emeka_talks) March 16, 2017