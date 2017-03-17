Моуринью накормил игрока бананом во время игры и подарил черный ящик Бердыеву

rus.DELFI.lv
пятница, 17 марта 2017 г. 13:50
Вчера в Манчестере прошел ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги Европы, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал "Ростов".
Jose Mourinho
© AFP / Scanpix

Главным ньюсмейкером игры стал главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, который и своего игрока накормил во время матча, и презентовал загадочную коробку для российского клуба.

Эпизод с бананом случился на 72-й минуте матча спустя полторы минуты после гола Хуана Маты в ворота российского клуба. Моуринью передал банан запасному игроку Эшли Янгу, который, в свою очередь, переадресовал фрукт находившемуся на поле Маркосу Рохо. Пока шла игра аргентинский защитник "МЮ" на ходу съел банан.

"Если ты когда-нибудь в жизни устаешь — а я уставал много раз — знаешь, что нужно организму. Ему нужно хоть что-нибудь. Игрок сам попросил банан. В этом нет ничего смешного", — объяснил ситуацию Моуринью.

Встреча между "МЮ" и "Ростовом" завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев и "Ростов" завершил выступление в Лиге Европы.

А перед самой игрой Моуринью подошел к раздевалке "Ростова" и передал загадочную черную коробку, адресованную вице-президенту российского клуба Курбану Бердыеву.

Португальский тренер в эфире BT Sport так прокомментировал свой поступок: "Мне сделали прекрасный подарок в Ростове, совершенно прекрасный, поэтому я тоже должен был что-то подарить ему в ответ". Жозе назвал своего коллегу "очень приятным и вежливым человеком, хотя и немного закрытым". По словам Моуринью, он знаком с Бердыевым давно — с 2010 года, когда еще "Интер" встречался с "Рубином" в Казани в рамках Лиги чемпионов.

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