Мотоцикл сопровождения спровоцировал массовый завал на "Джиро д'Италия"

rus.DELFI.lv
понедельник, 15 мая 2017 г. 15:15
Полицейский мотоцикл сопровождения стал причиной завала во время 9-го этапа веломногодневки "Джиро д’Италия".
© AFP / Scanpix

За 14 км до финиша один из гонщиков команды Sunweb зацепил мотоцикл, стоявший на обочине, и врезался в группу спортсменов из Sky. В итоге несколько гонщиков упало, в их числе и лидеры команды испанец Микель Ланда и британец Герейнт Томас. Из-за завала на этом участке задержался также лидер Orica-Scott Адам Йейтс.

Герейнт Томас прокомментировал инцидент: "Мы ехали к началу подъема, заполняя всю дорогу, и следующее, что я знаю — ребята передо мной подрезали мотоцикл, упали, и я тоже оказался на земле.

Думал, что-то плохое случилось с плечом, но доктор вправил его, и все было нормально. Но мне потребовался новый велосипед. И в тот момент стало ясно, что игра окончена. Я, правда, возобновил гонку, сражался до самого финиша, но в глубине души понимал, что уже не вернуться. Я упал, потом ждал велосипед. Досадно, этого не должно было случиться.

Сомневаюсь, что ребята так просто позволят мне наверстать упущенное время", — сказал Томас. И, вообще, какого черта мотоцикл был припаркован там? Полицейский не должен был там находиться", — цитирует гонщика AS.

Девятый этап гонки из Монтенеро-ди-Бизачча до Блокхауса протяженностью 152 км в итоге выиграл колумбиец Найро Кинтана из Movistar. Он же лидирует и в общем зачете, опережая француза Тибо Пино (FDJ) на восемь секунд.

Юбилейная 100-я по счету "Джиро д’Италия" стартовала 5 мая в Альгеро на острове Сардиния, а финиширует в Милане 28 мая.

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