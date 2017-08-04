Московский ЦСКА узнал соперника по раунду плей-офф Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. В соперники московскому ЦСКА достался "Янг Бойз", который в предыдущей стадии обыграл киевское "Динамо".

Московский ЦСКА сыграет с "Янг Бойз", а наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп вернется в Германию на поединок с "Хоффенхаймом". Кроме того, на родину приедет и Марио Балотелли — его "Ницца" сразится с "Наполи".



Что касается Пути представителей лиг, "Астана" сыграет с "Селтиком", которому уступила с общим счетом 2:3 в третьем отборочном раунде прошлой Лиги чемпионов. Ну а чемпион Азербайджана "Карабах" получил в соперники опытного еврокубкового бойца в лице "Копенгагена".

Путь представителей лиг

"Карабах" (Азербайджан) — "Копенгаген" (Дания)

АПОЕЛ (Кипр) — "Славия" Прага (Чехия)

"Олимпиакос" (Греция) — "Риека" (Хорватия)

"Селтик" (Шотландия) — "Астана" (Казахстан)

"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) — "Марибор" (Словения)

Путь чемпионов

"Истанбул Башакшехир" (Турция) — "Севилья" (Испания)

"Янг Бойз" (Швейцария) — ЦСКА Москва (Россия)

"Наполи" (Италия) — "Ницца" (Франция)

"Хоффенхайм" (германия) — "Ливерпуль" (Англия)

"Спортинг" (Португалия) — "Стяуа" (Румыния)

Матчи раунда плей-офф будут сыграны 15/16 и 22/23 августа.

Десять победителей раунда плей-офф получат путевки в групповой этап Лиги чемпионов. Жеребьевка группового этапа состоится в четверг 24 августа и будет показана в прямом эфире на UEFA.com. Проигравшие в раунде плей-офф клубы попадут в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

Кто уже вышел в групповой этап Лиги чемпионов?

Первая корзина: "Реал" (Испания, чемпион), "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Челси" (Англия), "Шахтер" Донецк (Украина), "Монако" (Франция), "Спартак" (Россия).

Другие корзины: "Андерлехт" (Бельгия), "Атлетико" (Испания), "Барселона" (Испания), "Базель" (Швейцария), "Бешикташ" (Турция), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "РБ Лейпциг" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Порту" (Португалия), "Рома" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия).