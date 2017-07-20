Мората подпишет с "Челси" 5-летний контракт и будет получать 9 млн евро в год

Лондонский "Челси" официально объявил о договоренности с мадридским "Реалом" по трансферу испанского футболиста Альваро Мораты. За 24-летнего форварда английский клуб заплатит "Королевскому клубу" 80 миллионов евро.

Ранее "Реал" был готов продать Морату не дешевле 90 миллионов евро. Не исключался его переход в "Манчестер Юнайтед", а итальянский "Милан" предложил за игрока 85 млн евро. Но в итоге тот предпочел "Челси". Сейчас Мората вместе с "Реалом" находится в турне по США.

Таким образом, Мората станет самым дорогим испанским футболистом в истории, обойдя Фернандо Торреса, которого в 2011 году "Челси" приобрел у "Ливерпуля" за 58 миллионов евро.

Также известно, что с английским клубом испанец заключит пятилетний контракт и будет зарабатывать 9 миллионов евро в год. В ближайшее время нападающий пройдет медосмотр в Лондоне.

Альваро Мората свою профессиональную карьереу начинал в "Реале", но пробиться в основу ему сначала не удавалось. В 2014 году за 20 млн евро был был продан в итальянский "Ювентус". В Италии он демонстрировал высокую результативность, поэтому в прошлом году "Реал" вернул нападающего назад, заплатив "Ювентусу" 30 млн евро.

В прошлом сезоне Мората вместе с "Реалом" стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. За мадридский клуб в сезоне16/17 Мората сыграл 43 матча (во всех турнирах) и забил 20 голов, в большинстве случаев он выходил на заменту.

После ухода Мораты в распоряжении "Реала" останется лишь три номинальных нападающих — Криштиану Роналду, Карим Бензема и Борха Майораль. Кроме того, в зоне атаки могут сыграть хавбеки Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Марко Асенсио и Иско. Но в руководстве "Реала" заявили, что не намерены искать замену Морате.

В прошлом сезоне "Челси" стал чемпионом Англии, а накануне главный тренер "синих" Антонио Конте подписал новый двухлетний контракт на улучшенных условиях, но соглашение не рассчитано на более долгий срок, чем изначальный договор. Итальянец возглавил "Челси" летом 2016 года.

Ожидается, что с приходом Мораты лондонский клуб откажется от услуг другого испанца — Диего Косты.