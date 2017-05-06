"Молотобойцы" прервали 9-матчевую победную серию "Тоттенхэма"

rus.DELFI.lv
суббота, 6 мая 2017 г. 15:20
В поединке 35 тура чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм Юнайтед" на своем поле сумел обыграть "Тоттенхэм Хотспур" и прервать девятиматчевую победную серию "шпор" в премьер-лиге.
"West Ham" – "Tottenham"
© Reuters / Scanpix

"Молотобойцы" хоть значительно и уступали идущему на втором месте сопернику во владении мячом (32% на 68%), но по воротам били с такой же завидной регулярностью, как и "шпоры". В итоге забить удалось только хозяевам. Произошло это ближе к середине второго тайма, когда отличился Мануэль Лансини, которого оборона "Тоттенхэма" забыла в центре своей штрафной.

До финального свистка счет больше не изменился, "Вест Хэм" выиграл 1:0 и прервал победное шествие "шпор", а заодно практически сделал "Челси" чемпионом страны. "Тоттенхэм" теперь по потерянным очкам уступает "синим" семь пунктов, а до конца чемпионата осталось провести три игры.

"Челси" 8 мая сыграет с "Мидлсбро" дома, а 12-го — в гостях с "Вест Бромвичем", в то время как следующий матч "Тоттенхэм" проведет только 14 мая с "Манчестер Юнайтед". Таким образом, команда Конте может гарантировать себе чемпионство еще до следующего матча "шпор".

Чемпионат Англии-2016/17 (35 тур):

Вест Хэм — Тоттенхэм 1:0 (0:0)
Гол: Лансини (65)

Вест Хэм: Адриан, Фонте, Рид, Коллинз, Байрэм, Нобл, Куяте, Крессуэлл, Айю (Снодграсс, 84), Лансини (Фернандеш, 90), Кальери (Флетчер, 89).

Тоттенхэм: Льорис, Уокер (Триппьер, 80), Алдервейрелд, Вертонген (Дембеле, 67), Дэвис, Дайер, Ваньяма (Янссен, 73), Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

Предупреждения: Уокер (12), Нобл (15), Рид (39), Лансини (66), Байрэм (71), Триппьер (90).

1 Челси 34 81
2 Тоттенхэм 35 77
3 Ливерпуль 35 69
4 Манчестер Сити 34 66
5 Манчестер Юнайтед 34 65
6 Арсенал 33 60
7 Эвертон 35 58
8 Вест Бромвич 34 44
9 Вест Хэм 36 42
10 Саутгемптон 33 41
11 Борнмут 35 41
12 Лестер Сити 34 40
13 Сток Сити 35 40
14 Уотфорд 34 40
15 Бернли 35 39
16 Кристал Пэлас 35 38
17 Халл Сити 35 34
18 Суонси Сити 35 32
19 Мидлсбро 35 28
20 Сандерленд 34 21

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"Молотобойцы" прервали 9-матчевую победную серию "Тоттенхэма"

West Ham – Tottenham
В поединке 35 тура чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм Юнайтед" на своем поле сумел обыграть "Тоттенхэм Хотспур" и прервать девятиматчевую победную серию "шпор" в премьер-лиге.

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