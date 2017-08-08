МОК представил новый метод доказательства вскрытия допинг-проб российских олимпийцев

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Deutsche Welle
вторник, 8 августа 2017 г. 13:29
Судмедэксперты нашли новый метод анализа царапин на пробирках с допинг-пробами, с помощью которого, по словам главы Международного олимпийского комитета, можно будет доказать их нелегальное вскрытие на Олимпиаде в Сочи.
Rio de Žaneire dėl dopingo skandalo nebus ir Rusijos sunkiaatlečių
© DELFI / Domantas Pipas

Судмедэксперты нашли метод, с помощью которого можно будет получить доказательства нелегального вскрытия допинг-проб российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщил агентству dpa президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Пару недель назад был найден метод, благодаря которому можно провести юридически обоснованную судебно-медицинскую экспертизу царапин на пробирках с допинг-пробами спортсменов", — подчеркнул глава МОК. Он выразил надежду на то, что эта экспертиза будет проведена в кратчайшие сроки, чтобы принять решение по поводу возможных штрафных мер в отношении России до октября 2017 года.

Deutsche Welle напоминает, что в июне Бах заявил, что МОК введет санкции в отношении России за использование допинга на Олимпиаде в Сочи.

В декабре 2016 года независимая комиссия WADA под руководством канадского специалиста Ричарда Макларена установила, что более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта могли быть причастны к манипуляциям с положительными допинг-пробами. После этого МОК создал специальную комиссию для расследования применения допинга атлетами из России, выступавшими на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, а также на летних Играх-2008 в Пекине и в Лондоне в 2012 году.

Deutsche Welle
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МОК представил новый метод доказательства вскрытия допинг-проб российских олимпийцев (2)

Rio de Žaneire dėl dopingo skandalo nebus ir Rusijos sunkiaatlečių
Судмедэксперты нашли новый метод анализа царапин на пробирках с допинг-пробами, с помощью которого, по словам главы Международного олимпийского комитета, можно будет доказать их нелегальное вскрытие на Олимпиаде в Сочи.

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