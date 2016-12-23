МОК перепроверит все пробы россиян на Олимпиадах 2010, 2012 и 2014

Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на сочинской Олимпиаде-2014 года и перепроверит все пробы россиян на последних двух зимних Играх и с летних ОИ-2012 в Лондоне, сообщается на сайте организации.

В релизе МОК уточняется, что 28 атлетов подозреваются в манипуляциях со своими допинг-пробами в Сочи. Ни одно имя при этом не называется.

"Это является непосредственным продолжением доклада Макларена. МОК будет выходить за рамки выводов его отчета путем повторного анализа всех образцов российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх-2014 в Сочи, в другой зимней Олимпиаде-2010 в Ванкувере, а также в летних Играх-2012 в Лондоне", — заявил глава МОК Томас Бах.