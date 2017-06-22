МОК готовит новые санкции в отношении российских спортсменов

Бах не стал прогнозировать, насколько суровым будет наказание. Он сослался на то, что работа двух олимпийских комиссий, созданных после опубликования доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA), еще не закончена. При этом глава МОК подчеркнул, что наказание для россиян неизбежно.

"Мы хотим сделать это как можно быстрее. Чтобы разработать соразмерные санкции, мы должны докопаться, насколько глубоко была укоренена система манипуляций. С одной стороны, мы слышали, как российский президент говорил: "Да, у нас была эта проблема, мы должны это признать". С другой стороны, некоторые чиновники и парламентарии РФ пытаются все игнорировать", — добавил Бах.

Глава МОК также указал, что санкции будут введены не позднее октября 2017 года. "Мы ясно дали понять: за прошлое — за то, что произошло тогда (в Сочи — Прим.) — должны быть наложены санкции", — сказал Бах.

Темой подмен проб на Играх-2014 в Сочи занимается комиссия МОК во главе с Деннисом Освальдом, а достоверность информации о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему проверяет комиссия Самуэля Шмида.

После обнародования доклада Макларена МОК рекомендовал международным федерациям по зимним видам спорта отказаться от проведения своих соревнований на территории РФ до 31 декабря 2016 года. Позднее эти санкции были продлены и теперь носят бессрочный характер. За это время Россия лишилась права на проведение чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону (был перенесен в Германию из Сочи), а Союз биатлонистов России (СБР) под давлением решил отказаться от этапа Кубка мира в Тюмени.