Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты четырех российских спортсменов с Олимпиады-2012 в Лондоне после перепроверки допинг-проб.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В этот список попали тяжелоатлет Хаджимурат Аккаев, метательницы молота Мария Беспалова, Гульфия Ханафеева и Виктория Валюкевич. В допинг-пробах спортсменов было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

Никто из вышеперечисленных спортсменов не завоевал медалей на олимпийском турнире Лондоне.

Ранее МОК лишил сборную России 13 медалей (одно золото, шесть серебряных наград, шесть бронзовых) Игр-2008 в Пекине и восеми наград (три золота, пять серебряных медалей) с Игр-2012 в Лондоне после перепроверки допинг-проб.

В декабре WADA опубликовало последнюю часть доклада Ричарда Макларена об использовании допинга в российском спорте. В документе говорится о причастности российских спортсменов к «российской государственной допинговой программе», которой управляли представители Минспорта, Российского антидопингового агентства, Московской антидопинговой лаборатории и ФСБ.