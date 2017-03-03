Министр спорта России: ультрас не попадут на матчи ЧМ-2018

bbcrussian.com
пятница, 3 марта 2017 г. 11:05
Министр спорта России Павел Колобков пообещал, что на матчи чемпионата мира по футболу, который должен состояться в России в 2018 году, а также на Кубок конфедераций-2017 не допустят футбольных хулиганов.
Rusų ir anglų futbolo sirgalių susirėmimai Prancūzijoje
© Sputknik/Scanpix

"Все вопросы с точки зрения обеспечения безопасности будут решены. Введен так называемый паспорт болельщика - FanID. Понятно, что ультрас и футбольные хулиганы, которые нарушают правила поведения, к которым применен административный запрет на посещение соревнований, на стадионы не пройдут", - заявил министр, отвечая на вопросы в Общественной палате 3 марта.

Также министр осудил недавний фильм Би-би-си "Армия российских хулиганов", который вышел в эфир 16 февраля. В нем футбольные фанаты обещают, что английским ультрас "гарантированы нападения" на чемпионате в России. Один из них по прозвищу Вася Киллер заявил, что драки на чемпионате Европы летом 2016 года произошли с согласия российских властей: якобы во Францию поехали "специальные военизированные отряды футбольных хулиганов, которых Владимир Владимирович Путин отправил покорять Европу".

"Это очередной недобросовестный фильм, в котором принимают участие непонятные лица. Наши болельщики не такие, и мы будем рады принять здесь болельщиков всех стран", - заверил Колобков. Ранее председатель комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин назвал фильм "очередным художественным вымыслом".

Паспорта болельщика уже были введены во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. Тогда попасть на стадионы не смогли некоторые оппозиционные политические активисты - им в получении этого документа отказали.

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Министр спорта России: ультрас не попадут на матчи ЧМ-2018

Rusų ir anglų futbolo sirgalių susirėmimai Prancūzijoje
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