"Милан" выиграл первый трофей за последние пять лет

В пятницу, 23 декабря, в Дохе (Катар) прошел матч за Суперкубок Италии. Трофей оспаривали "Ювентус" и "Милан".

"Старая синьора" вышла вперед на 18-й минуте благодаря голу Джорджо Кьеллини. "Россонери" отыгрались незадолго до конца первого тайма — счет сравнял Джакомо Бонавентура.

Во втором тайме никто забить не сумел и были назначены дополнительные полчаса, которые также завершились безрезультатно. В итоге победитель определялся в серии пенальти, где удачливее оказались футболисты "Милана". Хотя поначалу удача повернулась лицом к "Ювентусу", когда Джанлуиджи Буффон отразил первый же 11-метровый от Лападулы. Однако тут же сплоховал Маджукич, зарядивший мяч в перекладину.

Дальше соперники били безошибочно за исключением Пауло Дибалы, чей удар сумел парировать Джанлуиджи Доннарумма. А следом Марио Пашалич не оставил шансов Буффону — 1:1, 4-3-п.п.

"Милан" стали обладателем Суперкубка в седьмой раз и выиграл первый титул под руководством тренера Винченцо Монтеллы. Одновременно этот трофей стал первым для "россонери" с 2011 года, когда они под руководством нынешнего тренера туринцев Массимо Аллегри взяли скудетто.

Суперкубок Италии

Ювентус — Милан 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти — 3:4

Голы: Кьеллини (18) — Бонавентура (38)

Ювентус: Буффон, Лихтштайнер, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро (Эвра, 33), Хедира, Маркизио, Пьянич (Дибала, 67), Стураро (Лемина, 79), Манджукич, Игуаин.

Милан: Доннарумма, Романьоли, Де Шильо, Абате (Антонелли, 102), Палетта, Куцка, Локателли (Пашалич, 74), Бонавентура, Бертолаччи, Сусо, Бакка (Лападула, 102).

Предупреждения: Лихтштайнер (35), Романьоли (43), Куцка (58), Де Шильо (70), Игуаин (120)

23 декабря. Доха. Стадион "Джассим Бин Хамад — Аль-Садд".