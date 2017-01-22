Международный союз биатлона пока не принял санкций в отношении России

В субботу, 21 января, в итальянском Антхольце прошло внеочередное заседание исполнительного комитета Международной союз биатлона (IBU) по докладу Ричарда Макларена, но никаких особых санкций в отношении российских "стреляющих лыжников" не принято, передает "Матч ТВ".

IBU не принял никаких санкций в отношении сборной России, основываясь на том, что не имеет достаточно доказательств вины спортсменов. Исполком федерации решил провести еще одно собрание (9 февраля), посвященное докладу Макларена, на котором вновь будет поднята тема российской команды.

Напомним, что в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства WADA под руководством Ричарда Макларена был упомянут 31 российский биатлонист, двое из которых уже временно отстранены, а по остальным 29 ведется расследование.

Во время предыдущего этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге ведущие биатлонисты подписали письмо в адрес IBU с требованием действовать решительнее после доклада Макларена. Среди предложений назывались: отказ в допуске спортсменам с допинговым прошлым на Олимпийские игры и чемпионаты мира; отстранение подозреваемых; сокращение квоты для попавшихся на допинге стран; увеличение штрафов для спортсменов и федераций до миллиона. Руководство IBU на это предложения заявило, что не может мгновенно менять правила в угоду спортсменам.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев написал в своем Instragram, что "расследования продолжаются по 7 российским атлетам, тогда как по 22 спортсменам из-за нехватки доказательств расследование приостановлено".

На официальном сайте Международного союза биатлонистов заявлено, что будет открыто официальное расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР). Последний должен предоставить IBU подробный отчет и всю документацию относительно этих семи спортсменов, которые по-прежнему подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Реакция лидера мирового сезона француза Мартена Фуркада на ответ IBU по письму спортсменов, была крайне негативной. "Я очень раздражен", — заявил Фуркад TV2.

Глава Чешского биатлонного союза Иржи Гамза так прокомментировал отсутствие радикальных решений по российскому биатлону на заседании IBU. "Такое ощущение, что они просто тянут время. Не знаю, как иначе это назвать. Дело против России абсолютно ясно. Если Международный союз биатлонистов не найдет какого-либо решения, мы будем требовать созыва чрезвычайного конгресса, потому что глава союза господин Бессеберг по-прежнему ссылается на конгресс организации", — приводит слова Гамзы Rozhlas.