Международная комиссия оправдала норвежских лыжников-астматиков

Независимая международная экспертная комиссия, состоящая из представителей Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании, не выявила серьезных нарушений в использовании медицинских препаратов норвежскими лыжниками. Об этом говорится в заявлении Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Ранее представители Финляндии неоднократно заявляли, что норвежские лыжники, многие из которых проходят лечение от астмы, балансируют на грани антидопинговых правил.

Вопрос доминирования в сборной Норвегии спортсменов, легально получающих медицинские препараты для облегчения дыхания, поднимала и глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. По ее словам, "за эту сборную выступают одни астматики".

И вот был представлен окончательный отчет комиссии, в котором говорится, что нарушений норвежцами кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA), в частности при использовании ингаляторов, не обнаружено. Никто из здоровых спортсменов не подвергался медикаментозному лечению без наличия симптомов заболевания.

Комиссия отметила, что использование небулайзера с морской солью не является нарушением каких-либо правил, однако указала, что его применение молодыми спортсменами видится этической проблемой.

Норвежской федерации рекомендовано усилить контроль за использованием спортсменами медикаментов, а также проводить более активную антидопинговую профилактику. Главный врач норвежской лыжной команды Петтер Ольберг уже заявил, что использование ингаляций будет продолжено.