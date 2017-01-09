Месси спасает "Барселону" на 90-й минуте, "Реал" увеличивает отрыв

rus.DELFI.lv
понедельник, 9 января 2017 г. 13:25
В 17-м туре чемпионата Испании по футболу осечку из числа лидеров примеры допустила "Барселона".
Lionelis Messi
© AFP/Scanpix

Команда Луиса Энрике еле-еле спасла очко на выезде с "Вильярреалом". А спасителем в очередной раз стал Лионель Месси.

К 90-й минуте "Барса" проигрывала 0:1, но тут получила право на штрафной в метрах 22-х от ворот, к мячу подошел Месси и запустил мяч по идеальной траектории в левую девятку — 1:1.

Благодаря осечке "сине-гранатовых" на второе место поднялась "Севилья", не оставившая ни единого шанса в гостях "Реал Сосьедаду" — 4:0. Героем встречи здесь стал французский нападающий Виссам Бен-Йеддер, на счету которого хет-трик.

Ну а мадридский "Реал", разобравшись дома с аутсайдером "Гранадой" (5:0), увеличил свой отрыв от ближайших преследователей. Кроме того, у "Королевского клуба" в запасе одна игра.

Чемпионат Испании (17-й тур):

Атлетик — Алавес 0:0

Бетис — Леганес 2:0 (0:0)
Голы: Рубен Кастро (51), Пиччини (85)

Сельта — Малага 3:1 (1:0)
Голы: Аспас (7), Васс (60), Фонтас (73) — Васс (86-авт.)

Вильярреал — Барселона 1:1 (0:0)
Голы: Сансоне (49) — Месси (90)

Вильярреал: Асенхо, Мусаккьо (Альваро Гонсалес, 87), Коста, Марио Гаспар, Руис, Сориано, Тригерос, Сориано (Родри Эрнандес, 83), Дос Сантос, Сансоне, Пато (Кастильехо, 76).

Барселона: тер Стеген, Суарес, Пике, Динь (Туран, 71), Бускетс, Маскерано, Андре Гомеш (Суарес, 68), Серджи Роберто, Иньеста, Месси, Неймар.

Предупреждения: Коста (70), Серджи Роберто (78), Сансоне (78), Пике (83).
Удаление: Коста (90+4).

Эспаньол — Депортиво 1:1 (0:0)
Голы: Морено (63) — Борхес (59)
Удаление: Хуанфран (Д, 90).

Реал Мадрид — Гранада 5:0 (4:0)
Голы: Иско (12, 31), Бензема (20), Роналду (27), Каземиро (58)

Реал М: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело (Коэнтрау, 68), Модрич, Каземиро, Кроос (Хамес, 46), Иско (Асенсио, 51), Бензема, Роналду.

Эйбар — Атлетико 0:2 (0:0)
Голы: Сауль (54), Гризманн (74)

Атлетико: Мойя, Врсалько (Хуанфран, 46), Савич, Годин, Филипе Луис, Хименес, Гризманн, Габи, Коке, Сауль, Торрес (Гамейро, 71).

Лас-Пальмас — Спортинг Хихон 1:0 (0:0)
Гол: Эль-Жар (55)

Реал Сосьедад — Севилья 0:4 (0:2)
Голы: Бен-Йеддер (25, 29, 83), Сарабия (73)

Севилья: Рико, Меркадо, Пареха, Рами, Мариано, Васкес (Сарабия, 69), Нзонзи, Витоло (Краневиттер, 79), Эскудеро, Насри, Бен-Йеддер (Корреа, 90).

1 Реал М 16 40
2 Севилья 17 36
3 Барселона 17 35
4 Атлетико М 17 31
5 Вильярреал 17 30
6 Реал Сосьедад 17 29
7 Атлетик Б 17 27
8 Лас-Пальмас 17 24
9 Сельта 17 24
10 Эйбар 17 23
11 Эспаньол 17 23
12 Алавес 17 22
13 Малага 17 21
14 Бетис 17 21
15 Депортиво 17 17
16 Леганес 17 16
17 Валенсия 15 12
18 Спортинг Хихон 17 12
19 Гранада 17 9
20 Осасуна 16 7

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