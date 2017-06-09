Месси продлит контракт с "Барселоной" и хвалит Роналду

rus.DELFI.lv
пятница, 9 июня 2017 г. 08:04
Каталонская "Барселона" достигла принципиальной договоренности о новом контракте со своей звездой Лионелем Месси, сообщает Cadena Ser.
Ispanijos Karaliaus taurės finalas, „Barcelona“ – „Alaves“
© AFP / Scanpix

Ожидается, что контракт будет переподписан по схеме "3+1", а сумма отступных за Месси возрастет с 250 до 400 миллионов евро. Подписание нового соглашения произойдет не ранее 30 июня, поскольку новый контракт Лионеля будет заложен в клубный бюджет следующего сезона, средства из которого можно будет начать расходовать с июля.

Действующий контракт Месси рассчитан до лета 2018 года, а в начале мая испанская AS писала, что 29-летний Месси отказался продлить соглашение с каталонцами, поскольку его не устроил пункт в контракте, по которому зарплата аргентинца будет составлять от 30 до 35 миллионов евро в год.

В сезоне-2016/17 Месси провел 34 матча в чемпионате Испании, забил 37 голов и отдал 10 результативных передач. Также на его счету 9 матчей и 11 голов в Лиге чемпионов. "Барселона" по итогам минувшего сезона заняла второе место в испанской Примере и добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов. Всего за "сине-гранатовых" он провел 583 матча во всех турнирах и забил 507 мячей. С "Барсой" Месси стал восьмикратным чемпионом Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов, пять раз получал "Золотой мяч" как лучший футболист мира, четырежды этот трофей доставался Криштиану Роналду.

В интервью ESPN Месси назвал своего извечного конкурента одним из лучших футболистов мира.

"Наше соперничество делает лучше каждого из нас. Каждый год мы пытаемся помочь своим командам добиться максимального результата, а все остальное не имеет большого значения", — заявил Месси.

По словам Месси, Роналду — "феноменальный игрок с большим количеством сильных сторон". "Весь мир знает, что он один из лучших футболистов планеты", — добавил лидер "Барселоны".

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