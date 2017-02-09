Месси избавился от шумных соседей, купив у них дом

rus.DELFI.lv
четверг, 9 февраля 2017 г. 13:10
Звезда мирового футбола Лионель Месси столкнулся с проблемными соседями.
La Liga, „Eibar“ – „Barcelona“
© Reuters / Scanpix

Ценящий тишину и спокойствие аргентинский нападающий "Барселоны" подошел к решению проблемы кардинально: взял и купил соседний дом. Об этом Bleacher Report рассказал одноклубник Месси Иван Ракитич.

Месси живет в прибрежном городке Кастельдефельс, который находится в 12 милях к юго-западу от Барселоны. "Когда он купил там дом, то столкнулся с очень шумными соседями", — рассказал Ракитич.

Оказалось, что в 2013 году по соседству поселился один из владельцев издания Diario Gol Виктор Мало и постепенно сдал несколько комнат в аренду.

В результате появилось "много незнакомых людей", у которых частенько играла допоздна громкая музыка, что заставляло семью известного футболиста чувствовать себя неловко.

Аргентинец попытался решить проблему, подняв высоту перегородки между домами, но только навлек на себя жалобы — это противоречит местным правилам.

В итоге Месси поразмыслил и купил весь соседний дом. За ценой, судя по всему, зарабатывающий более 300 тысяч евро в неделю футболист не постоял.

"К счастью, у меня нет таких проблем", — добавил Ракитич.

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