Месси гульнул на 37 000 евро

rus.DELFI.lv
понедельник, 19 июня 2017 г. 13:34
Один из лучших футболистов мира Лионеоль Месси отпраздновал в одном из ресторанов Ибицы с друзьями какое-то событие и оставил там 37 тысяч евро.
Ispanijos Karaliaus taurės finalas, „Barcelona“ – „Alaves“
© AFP / Scanpix

Компания заказала 41 бутылку шампанского Dom Pе rignon (правда, в чеке было почему-то указано Don Pеrignon) по 600 евро за каждую, плюс пару бутылок Jeroboam (по 3 литра) за 750 евро каждая, и это была самая существенная часть итогового счета на 37 330 евро. Остальное набежало по мелочи: 27 пицц, икра, крабы, тартар и пр.

В конце этой недели (24 июня) Месси отпразднует 30-летие и расходы наверняка будут больше. А это, так, посидели.

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Месси гульнул на 37 000 евро

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