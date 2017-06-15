Мейвезер официально объявил о бое с Макгрегором

rus.DELFI.lv
четверг, 15 июня 2017 г. 11:13
Самый долгожданный бой года между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором пройдет 26 августа в Лас-Вегасе. Об этом сообщил американец на своей странице в Instagram.
Floydas Mayweatheris
© Reuters / Scanpix

"Это официально", — написал Мейвезер и приложил к записи постер к предстоящему бою. Поединок пройдет по правилам бокса на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе.

По информации Business Insider, ирландец получит за бой 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов. Первые сообщения о возможном поединке между Макгрегором и Мейвезером появились в мае 2016 года, но до последнего времени мало кто верил, что это случится.

40-летний Мейвезер провел за свою профессиональную карьеру 49 боев и во всех одержал победы (26 нокаутом). В активе 28-летнего ирландца 24 боя по правилам ММА, 21 из которых он выиграл (18 нокаутом) и потерпел 3 поражения.

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A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Jun 14, 2017 at 2:30pm PDT

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Мейвезер официально объявил о бое с Макгрегором

Floydas Mayweatheris
Самый долгожданный бой года между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором пройдет 26 августа в Лас-Вегасе. Об этом сообщил американец на своей странице в Instagram.

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