Мэйуэзер и Макгрегор продолжили оскорблять друг друга в Лондоне

В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием ирландского бойца ММА Конора Макгрегора и американского боксера Флойда Мэйуэзера перед их боем в Лас-Вегасе. Их четвертое совместное появление было менее напряженным, но соперники продолжали осыпать друг друга ругательствами.

В Лондоне пресс-конференция проходила на стадионе "Уэмбли", где был установлен боксерский ринг. На шоу пришли посмотреть десятки тысяч человек.

Конор (ему только что исполнилось 29 лет), встретив в ринге будущего оппонента, подходил к нему очень близко и даже изобразил пантомиму — поплевал на ладонь и сделал вид, что собирается шлепнуть Мэйвезера по заднице.

"Ты — маленькая лысая голова. Твоя голова похожа на арахис", — заявил Конор, расхаживая по рингу, а затем дерзко потер голову Флойда.

Дэйна [Уайт], ты сутенер, а это твоя шлюха", — сказал в ответ Мэйуэзер, показывая на Конора. Затем Флойд назвал Макгрегора "педиком" и "слабаком", пообещав его нокаутировать.

"Ты панк, ты педик, ты шлюха", — прокричал Флойд, обращаясь к Макгрегору. Конор отреагировал на это высказывание отставленными средними пальцами.

Floyd Mayweather calls Conor McGregor a "faggot" pic.twitter.com/9NvRNRPybL— gifdsports (@gifdsports) July 14, 2017

В целом Мэйуэзер проявлял невозмутимость и во время заявлений ирландца, и на традиционной дуэли взглядов.

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор считает, что одним из его следующих боев может стать поединок против россиянина Хабиба Нурмагомедова в России, сообщает "Спорт-Сегодня".

"Безусловно, это вариант, который я изучаю. Это будет зрелище. Это будет что-то в стиле "Рокки". Все это похоже на историю Рокки, не так ли? Поэтому, почему бы не встретиться с ним в его родной стране, в таком безумном месте, как Россия?", — задается вопросом ирландец.

"Определенно, это одна из вещей, которых я хочу сделать. Но будет ли это моим следующим боем, я не знаю. Я даже не знаю насколько осуществима в ближайшее время тема с Россией. Не знаю, получится ли у Хабиба решить свои долбаные проблемы, он же не смог сделать вес.

Есть несколько возможных оппонентов. Некоторым из них нужно решить свои проблемы, вызвать к себе интерес и вызвать его к себе у меня. Прямо сейчас я ничего такого не вижу. Еще один возможный вариант — третий бой с Диасом", — сказал Макгрегор.

Бой Мэйуэзера и Макгрегора по правилам бокса пройдет в Лас-Вегасе 26 августа. 40-летний американец одержал победы во всех 49 боях в профессиональной карьере (26 нокаутом). 28-летний ирландец провел 24 поединка по правилам ММА, в которых одержал 21 победу (18 нокаутом) и потерпел три поражения. По неофициальной информации, гонорар Макгрегора за поединок составит 75 миллионов долларов, Мэйуэзера — 100 миллионов.