Медали для Игр-2020 в Токио сделают из переработанных смартфонов

rus.DELFI.lv
пятница, 7 апреля 2017 г. 13:59
В Японии начался сбор б/у электронных устройств, которые послужат материалом для изготовления медалей будущей летней Олимпиады 2020 года в Токио.
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© DELFI / Kiril Čachovskij

Оргкомитет Игр-2020 еще в ноябре прошлого года одобрил использование переработанных металлов из старых девайсов для дальнейшего производства олимпийских медалей. К примеру, каждый айфон содержит в себе около 30 миллиграмм золота. Таким образом, в Стране восходящего солнца пытаются снизить расходы на проведение Олимпиады, бюджет которой уже превысил 3 триллиона йен (8,3 миллиарда евро).

С начала апреля объявлен сбор старых смартфонов, цифровых камер, портативных приставок, ноутбуков и другие устройства, которые могут служить для переработки в будущие медали. Планируется собрать почти восемь тонн металлов, из которых можно будет изготовить 5 тысяч медалей для Олимпийских и Паралимпийских игр.

Япония — не первая страна, которая пытается сделать олимпийские медали более экологичными. Так, на прошедших летних Играх-2016 в Рио-де-Жанейро половина материала лент, на которых висели медали, была изготовлена из переработанных пластиковых бутылок.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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Медали для Игр-2020 в Токио сделают из переработанных смартфонов

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В Японии начался сбор б/у электронных устройств, которые послужат материалом для изготовления медалей будущей летней Олимпиады 2020 года в Токио.

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