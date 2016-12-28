МЧМ: Датчане сенсационно обыграли чемпионов мира

В Канаде на мировом первенстве по хоккею среди молодежи состоялись первые сенсации. Во втором туре датчане нанесли поражение действующим чемпионам мира финнам — 3:2, а швейцарцы в этой же группе А в овертайме обыграли чехов (4:3).

Для Дании эта победа стала третьей в истории за время выступлений в высшем дивизионе: на двух предыдущих турнирах они по разу обыгрывали швейцарцев. Для победы над финнами скандинавам хватило всего 10 бросков.

На старте турнира финская сборная проиграла дважды и занимает последнее место в "монреальской" группе, а лидерство с четырьмя очками захватили чехи.

В другой группе канадцы забросили пять шайб словакам и с шестью очками поднялись на первое место. А россияне разгромили Латвию (9:1) и одержали первую победу на турнире.

Молодежный чемпионат мира

Группа А (Монреаль)

Чехия U-20 — Швейцария U-20 — 3:4 ОТ (0:0, 0:2, 3:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 Ин-Албон (Хишир, Дьем, 29.19). 0:2 Тюркауф (Риат, Хишир, 36.03). 1:2 Коближек (Зборжил, 45.02). 1:3 Риат (Зигентхалер, Тюркауф, 48.34-бол). 2:3 Хлапик (Гронек, Шпачек, 50.31-бол). 3:3 Хлапик (Шпачек, Зборжил, 59.44). 3:4 Хишир (Риат, 60.23).

Вратари: Шкарек — ван Поттельберг.

Броски: 39-22

Штраф: 14-8

Дания U-20 — Финляндия U-20 — 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 Бойсен (Вайхель, Труе, 5.20-бол). 2:0 Мадсен (Йенсен, Хоег, 17.40). 3:0 Блихфельд (Рендбьерг, Кох, 35.53). 3:1 Вааканайнен (Маттила, Вяюрюнен, 44.17). 3:2 Бьорквист (Луото, Маттила, 55.30).

Вратари: Крог — Вехвилайнен (Каарлехто, с 20.00).

Броски: 10-36

Штраф: 12-10

1. Чехия 1 1 0 0 0 1 0 5-5 4

2. Швеция 1 1 0 0 0 0 0 6-1 3

3. Дания 2 1 0 0 0 0 1 4-8 3

4. Швейцария 1 0 1 0 0 0 0 4-3 2

5. Финляндия 2 0 0 0 0 0 2 3-5 0

Группа В (Торонто)

Латвия U-20 — Россия U-20 — 1:9 (0:3, 1:3, 0:3)

Шайбы: 0:1 Юртайкин (Дронов, 05:33). 0:2 Полунин (Капризов, Сидоров, 12:10). 0:3 Карнаухов (Гурьянов, Кудако, 17:39). 0:4 Капризов (Воробьев, Полунин, 20:56). 1:4 Балцерс (Дзиеркалс, 23:42-бол.). 1:5 Полунин (Рыков, Воробьев, 24:21). 1:6 Беляев (Юртайкин, Алексеев, 25:04). 1:7 Капризов (Рыков, Воробьев, 46:07-бол.). 1:8 Тренин (Капризов, Полунин, 49:28-бол.). 1:9 Капризов (Рыков, Воробьев, 56:07-бол.).

Броски: 26 — 40

Вратари: Григалс (с 20:00-25:04 — Романовскис) — Сухачев.

Штраф: 18 — 10.

Канада U-20 — Словакия U-20 — 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Лозон (Готье, Йост, 25.30). 2:0 Рэддиш (Дюбуа, Шабо, 30.57-бол). 3:0 Чирелли (Лозон, Спирс, 32.27). 4:0 Шабо (Барзал, Стром, 36.25-бол). 5:0 Маклеод (Чирелли, Дьюб, 45.29).

Вратари: Ингрэм — Хуска.

Броски: 44-6

Штраф: 4-8

1. Канада 2 2 0 0 0 0 0 10-3 6

2. Россия 2 1 0 0 0 0 1 12-6 3

3. США 1 1 0 0 0 0 0 6-1 3

4. Словакия 1 0 0 0 0 0 1 0-5 0

5. ЛАТВИЯ 2 0 0 0 0 0 2 2-15 0