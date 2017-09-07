Матч отбора ЧМ-2018 будет переигран спустя год из-за предвзятого судейства

Такое решение принято вследствие предвзятого судейства матча, сообщает пресс-служба ФИФА. Встреча состоялась в ноябре 2016 года в Полокване (ЮАР) и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Первый гол южноафриканцы забили с пенальти.

Арбитр Джозеф Лэмпти, работавший на этом матче, был пожизненно дисквалифицирован дисциплинарным комитетом ФИФА в марте следующего года за влияние на результат игры. В ФИФА посчитали, что рефери манипулировал результатом матча ЮАР — Сенегал. Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение ФИФА.

Переигровка состоится в ноябре. Точная дата будет утверждена позднее.

В отборочной группе D к ЧМ-2018 сборная Сенегала с 5 очками занимает 3-е место, сборная ЮАР с 4 очками — четвертая, а лидируют сборные Буркина-Фасо и Кабо-Верде (по 6 очков). До конца турнира осталось два тура, причем в шестом туре Сенегал примет ЮАР.

На данный момент известны 8 из 32 участников ЧМ-2018 — Россия (хозяин), Бразилия, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Иран, Япония и Саудовская Аравия.