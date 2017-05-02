Марк Селби стал трехкратным чемпионом мира по снукеру

В Шеффилде завершился чемпионат мира по снукеру, проходивший с 15 апреля по 1 мая. В финале 33-летний англичанин Марк Селби со счетом 18:15 обыграл шотландца Джона Хиггинса, защитил свой прошлогодний титул и стал трехкратным чемпионом мира (2014, 2016, 2017).

До полуфинала Марк Селби играл с большим запасом и не испытал серьезных проблем ни с Фергалом О’Брайеном (10:2), ни с Сяо Годуном (13:6), ни с Марко Фу (13:3), против которого в 15-м фрейме сделал максимальный брейк на турнире — 143 балла. Представитель Гонконга Фу перед этим выдал два напряженных поединка против бельгийца Люка Бреселя (10:9) и австралийца Нила Робертсона (13:11), однако сил против лидера мирового рейтинга у него не хватило.

В полуфинале Селби соперничал с китайцем Дином Джунху (3-й в рейтинге), который в четвертьфинале выбил из борьбы пятикратного чемпиона мира англичанина Ронни О’Салливана (13:10). В прошлом году Селби и Дин играли в финале, и тогда англичанин победил 18:14.

Нынешний полуфинал выдался очень упорным. Первая сессия осталась за Дином (5:3), вторую Селби выиграл 6:2, а после третьей было равенство 12:12. В начале четвертой сессии англичанин взял два подряд фрейма, потом повел 16:13 и довел матч до победы — 17:15.

Соперником Селби по финалу стал Джон Хиггинс. Ровно десять лет назад Хиггинс и Селби уже встречались в финале чемпионата мира. В 2007-м победил более опытный шотландец (18:13). Именно тогда Джон Хиггинс стал первым из блистательного трио О’Салливан — Хиггинс — Уильямс, выигравшим ЧМ в 1998 году в 23 года, и он же стал последним из них, выиграв второй титул ЧМ спустя девять лет. А Селби только заявил о себе, попав в решающий матч, проходя перед ЧМ квалификацию.

На пути к финалу Хиггинс прошел Мартина Гоулда (10:6), Марка Аллена (13:9), Кирена Уилсона (13:6) и Барри Хоукинса (17:8). 41-летний шотландец является четырехкратным чемпионом мира (1998, 2007, 2009 и 2011), и в случае нового успеха сравнивался с О'Салливаном по титулам.

На чемпионатах мира нынешние финалисты не встречались с 2009 года. Перед этим финалом Хиггис вел 3-1, хотя в сумме по личным встречам перевес был у Селби (9-5), за которым остались и два предыдущих матча.

Стартовый фрейм финала выиграл Селби, потом он повел 2:1, но затем уступил 4 фрейма подряд. По ходу второй сессии Хингис оторвался на 6 фреймов (10:4), а вот концовку первого дня финала лучше провел действующий чемпион мира, сократив отставание до 7:10.

Во второй день финала Селби перехватил инициативу, тогда как Хингис сник. Марк брал фрейм за фреймом, в третьей сессии он не только сравнял счет, но и вырвался вперед. Шотландский снукерист при 12:16 не в свою пользу выдал две крупных серии подряд.

В 31-м фрейме Селби сделал серию в 47 очков, но при отыгрыше рефери не заметил касания белого и черного шара и присудил Марку штраф в 7 очков (позже с помощью спецтехники выяснилось, что касание все же было), и соперник провел ответную атаку, набрав 50 очков. На последнем красном шаре англичанин, выходя из снукера, ошибся, чем шотландец воспользовался — и счет стал 15:16.

Однако Селби выиграл подряд два следующих фрейма (предпоследний — с впечатляющей серией в 131 очко), взяв реванш у Хиггинса за поражение десятилетней давности, и стал трехкратным чемпионом мира.

Селби за победу получит 440 тысяч евро, Хиггинс — 160 тысяч евро. В 2015-м Марк был включен в Зал славы снукера, а с 2014-го возглавляет мировой рейтинг.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд

1/16 финала

Марк Селби (Англия) — Фергал О’Брайен (Ирландия) — 10:2

Энтони Макгилл (Шотландия) — Стивен Магуайр (Шотландия) — 2:10

Ронни О’Салливан (Англия) — Гэри Уилсон (Англия) — 10:7

Кирен Уилсон (Англия) — Дэвид Грэйс (Англия) — 10:6

Стюарт Бинэм (Англия) — Питер Эбдон (Англия) — 10:5

Шон Мерфи (Англия) — Янь Бинтао (Китай) — 10:8

Марко Фу (Гонконг) — Люка Бресель (Бельгия) — 10:9

Марк Аллен (Северная Ирландия) — Джимми Робертсон (Англия) — 10:8

Джон Хиггинс (Шотландия) — Мартин Гоулд (Англия) — 10:6

Дин Джунху (Китай) — Чжоу Юэлун (Китай) — 10:5

Лянь Веньбо (Китай) — Стюарт Кэррингтон (Англия) — 10:7

Эллистер Картер (Англия) — Грэм Дотт (Шотландия) — 7:10

Райан Дэй (Уэльс) — Сяо Годун (Китай) — 4:10

Джадд Трамп (Англия) — Рори Маклеод (Англия) — 8:10

Нил Робертсон (Австралия) — Ноппон Саенгхам (Таиланд) — 10:4

Барри Хоукинс (Англия) — Том Форд (Англия) — 10:3

1/8 финала

Стюарт Бинэм (Англия) — Кирен Уилсон (Англия) — 10:13

Шон Мерфи (Англия) — Ронни О’Салливан (Англия) — 7:13

Лянь Веньбо (Китай) — Дин Джунху (Китай) — 12:13

Марк Аллен (Северная Ирландия) — Джон Хиггинс (Шотландия) — 9:13

Стивен Магуайр (Шотландия) — Рори Маклеод (Англия) — 13:3

Марк Селби (Англия) — Сяо Годун (Китай) — 13:6

Барри Хоукинс (Англия) — Грэм Дотт (Шотландия) — 13:6

Нил Робертсон (Австралия) — Марко Фу (Гонконг) — 11:13

1/4 финала

Марк Селби (Англия) — Марко Фу (Гонконг) — 13:3

Кирен Уилсон (Англия) — Джон Хиггинс (Шотландия) — 6:13

Ронни О’Салливан (Англия) — Дин Джунху (Китай) — 10:13

Барри Хоукинс (Англия) — Стивен Магуайр (Шотландия) — 13:9

1/2 финала

Джон Хиггинс (Шотландия) — Барри Хоукинс (Англия) — 17:8

Марк Селби (Англия) — Дин Джунху (Китай) — 17:15

Финал. 30 апреля — 1 мая

Марк Селби (Англия) — Джон Хиггинс (Шотландия) — 18:15