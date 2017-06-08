"Манчестер Юнайтед" признан самым дорогим футбольным клубом

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" впервые за пять признан самым дорогим клубом в мире, обойдя по стоимости испанский "Реал Мадрид".

Согласно рейтингу Forbes, стоимость британского клуба на сегодняшний день составляет 3,689 млрд долларов.

На втором месте в рейтинге расположилась "Барселона", которая оценивается в 3,635 млрд долларов. "Реал", до этого четыре года подряд занимавший первое место, теперь расположился на третьем: его стоимость, согласно рейтингу, составляет 3,58 млрд долларов.

В пятерку самых дорогих клубов также вошли мюнхенская "Бавария" и "Манчестер Сити", а в десятку - еще четыре английских клуба - "Арсенал" (шестое место), "Челси" (седьмое место), "Ливерпуль" (восьмое место) и "Тоттенхэм" (десятое место).

Таким образом, всего в десятке самых дорогих клубов мира оказались сразу шесть английских клубов, два испанских клуба, один немецкий и один итальянский (туринский "Ювентус", расположившийся на девятом месте).

Еще год назад "Манчестер Юнайтед" занимал третью позицию и оценивался в 3,317 млрд долларов, а "Реал" оценивался в 3,645 млрд долларов и располагался на первом месте. Кроме того, "Манчестер Сити" был в списке ниже "Арсенала" - в остальном измнений по сравнению с прошлым годом в списке нет.

"Манчестер Юнайтед" в минувшем сезоне занял лишь шестое место в английской премьер-лиге, однако все же выиграл три трофея - суперкубок Англии, кубок лиги и Лигу Европы, которая считается вторым по значимости европейским футбольным турниром на клубном уровне.

В свою очередь "Реал" выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов - самый престижный европейский клубный трофей. В начале августа "Реал" и "Манчестер Юнайтед" встретятся в матче за суперкубок Европы, в котором победитель Лиги чемпионов играет с победителем Лиги Европы.