Малкин помог разгромить "Нэшвилл", команды набрали 100 минут штрафа

В пятом матче финала Кубка Стэнлии по хоккею "Питтсбург" на своем льду со счетом 6:0 разгромил "Нэшвилл" и повел в серии 3-2. До титула "Пингвинз" остался всего один шаг.

В пятом матче капитан "пингвинов" Сидни Кросби набрал 3 (0+3) очка, а форвард Евгений Малкин забросил десятую шайбу в нынешнем плей-офф. Всего у Малкина стало 28 (10+18) очков в 24 матчах, россиянин лидирует в бомбардирской гонке Кубка Стэнли.

В этом матче команды набрали в матче 100 минут штрафа (58 — "Нэшвилл", 42 — "Питтсбург"), а в третьем периоде произошло несколько потасовок. В первой из них приняли участие несколько хоккеистов с каждой стороны. За драку были удалены форварды Карл Хагелин и Виктор Арвидссон, Евгений Малкин и Роман Йоси получили по два малых штрафа, Патрик Хернквист и Пи Кей Суббан — по одному.

Вторая драка произошла на 60-й минуте после того, как Колтон Сиссонс ударил Олли Мяяття клюшкой по лицу. За это он был наказан матч-штрафом, а краги скинули Крис Куниц и Янник Вебер. Тревор Дэйли и Остин Уотсон получили дисциплинарные штрафы.

Шестой матч состоится 11 июня в Нэшвилле.

Кубок Стэнли. Финал

Питтсбург — Нэшвилл — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 Шульц (Хернквист, Кросби, 1.31). 2:0 Раст (Дэйли, Куниц, 6.43). 3:0 Малкин (Хэйнси, Кессел, 19.49). 4:0 Шири (Гюнцель, Кросби, 21.19). 5:0 Кессел (Кросби, Мяяття, 28.02). 6:0 Хэйнси (Кессел, Малкин, 36.40).

Вратари: Мюррей 24/24 — Ринне 9/6, Сарос (с 20.00) 15/12.

Счет в серии: 3-2.