Малкин поддержал Овечкина и собрался на "запрещенную" НХЛ Олимпиаду

rus.DELFI.lv
пятница, 7 апреля 2017 г. 13:35
Нападающий сборной России и клуба "Питтсбург Пингвинс" Евгений Малкин после решения НХЛ не участвовать в Олимпийских играх 2018 года, дал понять, что также не собирается пропускать главный хоккейный турнир четырехлетия.
© AP / Scanpix

"Хочу верить, что с моим решением в клубе согласятся. А вообще, если вспомнить, то перед сочинской Олимпиадой торги шли до июля. Говорили то же самое, что мешает часовой пояс, звезды НХЛ могут получить травмы, лига ничего не зарабатывает на этом. В итоге договорились, и в Сочи мы сыграли.

А сейчас что, уже в начале апреля решили поставить точку? Узнайте позицию хоккеистов. Чех Якуб Ворачек из "Филадельфии" сказал: "Это абсурд. Если русские поедут в Корею, как вы их остановите?" Мое мнение: я хочу ехать на Олимпиаду. А в "Питтсбурге" мне это разрешат.

Сколько я не читал интервью других игроков, никто не понимает этого решения. Как НХЛ может нам это запретить? Я до последнего момента верил, что здравый смысл возьмет верх. Не хотел бросаться словами. Думал, что НХЛ все-таки поедет на Олимпиаду", — цитирует Малкина "Советский спорт".

Напомним, что ранее о своем желании участвовать в Играх-2018 в корейском Пхенчхане подтвердили капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и его партнер по команде и сборной Евгений Кузнецов.

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Малкин поддержал Овечкина и собрался на "запрещенную" НХЛ Олимпиаду

Нападающий сборной России и клуба "Питтсбург Пингвинс" Евгений Малкин после решения НХЛ не участвовать в Олимпийских играх 2018 года, дал понять, что также не собирается пропускать главный хоккейный турнир четырехлетия.

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