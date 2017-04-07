Малкин поддержал Овечкина и собрался на "запрещенную" НХЛ Олимпиаду

"Хочу верить, что с моим решением в клубе согласятся. А вообще, если вспомнить, то перед сочинской Олимпиадой торги шли до июля. Говорили то же самое, что мешает часовой пояс, звезды НХЛ могут получить травмы, лига ничего не зарабатывает на этом. В итоге договорились, и в Сочи мы сыграли.

А сейчас что, уже в начале апреля решили поставить точку? Узнайте позицию хоккеистов. Чех Якуб Ворачек из "Филадельфии" сказал: "Это абсурд. Если русские поедут в Корею, как вы их остановите?" Мое мнение: я хочу ехать на Олимпиаду. А в "Питтсбурге" мне это разрешат.

Сколько я не читал интервью других игроков, никто не понимает этого решения. Как НХЛ может нам это запретить? Я до последнего момента верил, что здравый смысл возьмет верх. Не хотел бросаться словами. Думал, что НХЛ все-таки поедет на Олимпиаду", — цитирует Малкина "Советский спорт".

Напомним, что ранее о своем желании участвовать в Играх-2018 в корейском Пхенчхане подтвердили капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и его партнер по команде и сборной Евгений Кузнецов.