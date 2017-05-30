Малкин открыл счет в финале Кубка Стэнли, первый матч за "Питтсбургом"

rus.DELFI.lv
вторник, 30 мая 2017 г. 13:29
За океаном состоялся первый матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли, в котором встречаются "Питтсбург Пингвинз" и открытие сезона "Нэшвилл Предаторз".
© AP / Scanpix

Игра проходила в Питтсбурге и хозяева льда еще в первом периоде попытались решить исход встречи, когда в ворота "хищников" за пять минут влетели три шайбы. Счет на 16-й минуте при игре "5 на 3" открыл Евгений Малкин.

Буквально через 65 секунд преимущество "Пингвинз" удвоил Конор Шири, а Ник Бонино за 17 секунд до перерыва забросил еще одну шайбу "хищникам" в раздевалку — 3:0.

Гости при этом рук не опустили и к 54-й минуте встречи благодаря шайбам Райана Эллиса, Колтона Сиссонса и Фредерика Годро сумели отыграться. Правда, равновесие в счете держалось только чуть больше трех минут, пока Джейк Гюнцель вновь не вывел "Питтсбург" вперед.

В концовке "Предаторз" заменил вратаря, но перевести игру в овертайм у гостей не получилось, а Ник Бонино броском в пустые ворота принес "Пингвинз" первую победу в финале — 5:3.

Кубок Стэнли-2017. Финал (1-й матч)

Питтсбург Пингвинз — Нэшвилл Предаторз 5:3 (3:0, 0:1, 2:2)

1:0 — Малкин (Дейли, Кросби) — 15:32 (5x3)
2:0 — Шири (Куниц, Кросби) — 16:37 (5x5)
3:0 — Бонино (Дюмоулин) — 19:43 (5x5)
3:1 — Эллис (Суббэн, Фишер) — 28:21 (5x4)
3:2 — Сиссонс (Йози, Ернкрок) — 50:06 (5x4)
3:3 — Годро (Уотсон, Фишер) — 53:29 (5x5)
4:3 — Гюнцель (Каллен, Шульц) — 56:43 (5x5)
5:3 — Бонино (Куниц) — 58:58 (en).
Счет в серии: 1-0.

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