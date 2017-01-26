Малкин не сыграет на Матче звезд НХЛ из-за травмы

Также россиянин по этой же причине не выйдет на лед в игре против "Бостона", об этом сообщил главный тренер "Пингвинс" Майк Салливан, сообщает пресс-служба "Питтсбурга".
В нынешнем сезоне 30-летний форвард Малкин набрал 54 (22+32) очка в 47 матчах.
Матч Звезд НХЛ состоится 29 января в Лос-Анджелесе. В отсутствие Малкина в нем примут участие четыре российских хоккеиста — Александр Овечкин, Никита Кучеров, Сергей Бобровский и Владимир Тарасенко.
НХЛ определила 40 игроков, которые присоединились к четырем капитанам дивизионов, выбранным болельщиками в ходе онлайн-голосования: Кэри Прайсу из "Монреаль Канадиенс" (Атлантический дивизион), Пи-Кею Суббану из "Нэшвилл Предаторз" (Центральный), Сидни Кросби из "Питтсбург Пингвинз" (Столичный) и Коннору Макдэвиду из "Эдмонтон Ойлерз" (Тихоокеанский).
Ниже представлены полные составы команд каждого дивизиона, состоящие из шести нападающих, трех защитников и двух вратарей.
Составы на "Матч звезд":
Атлантический дивизион
Н — Никита Кучеров (Тампа)
Н — Брэд Маршан (Бостон)
Н — Остон Мэттьюз (Торонто)
Н — Франс Нильсен (Детройт)
Н — Кайл Окпосо (Баффало)
Н — Винсент Трочек (Флорида)
З — Виктор Хедман (Тампа)
З — Эрик Карлссон (Оттава)
З — Ши Уэбер (Монреаль)
В — Кэри Прайс (Монреаль)*
В — Туукка Раск (Бостон)
Столичный дивизион
Н — Сидни Кросби (Питтсбург)
Н — Тэйлор Холл (Нью-Джерси)
Н — Александр Овечкин (Вашингтон)
Н — Уэйн Симмондс (Филадельфия)
Н — Джон Таварес (Айлендерс)
З — Джастин Фолк (Каролина)
З — Сет Джонс (Коламбус)
З — Райан Макдона (Рейнджерс)
В — Сергей Бобровский (Коламбус)
В — Брэйден Холтби (Вашингтон)
Центральный дивизион
Н — Патрик Кейн (Чикаго)
Н — Патрик Лайне (Виннипег)
Н — Нэйтан Маккиннон (Колорадо)
Н — Тайлер Сегин (Даллас)
Н — Владимир Тарасенко (Сент-Луис)
Н — Джонатан Тэйвз (Чикаго)
З — Данкан Кит (Чикаго)
З — Пи-Кей Суббан (Нэшвилл)*
З — Райан Сатер (Миннесота)
В — Кори Кроуфорд (Чикаго)
В — Деван Дубник (Миннесота)
Тихоокеанский дивизион
Н — Джефф Картер (Лос-Анджелес)
Н — Джонни Годро (Калгари)
Н — Бо Хорват (Ванкувер)
Н — Райан Кеслер (Анахайм)
Н — Коннор Макдэвид (Эдмонтон)
Н — Джо Павелски (Сан-Хосе)
З — Брент Бернс (Сан-Хосе)
З — Дрю Даути (Лос-Анджелес)
З — Кэм Фаулер (Анахайм)
В — Мартин Джонс (Сан-Хосе)
В — Майк Смит (Аризона)
* Избранные болельщиками капитаны
Четырьмя тренерами будут: Мишель Террьен из "Монреаля" (Атлантический), Брюс Будро из "Миннесоты" (Центральный), Джон Торторелла из "Коламбуса" (Столичный) и Питер Дебур из "Сан-Хосе" (Тихоокеанский).
Матч звезд-2017 снова будет представлять собой турнир из трех матчей в формате три-на-три, а соревноваться будут команды каждого дивизиона НХЛ.