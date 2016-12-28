Малкин набрал 800-е очко, Овечкин вышел на 30-е место среди снайперов НХЛ

В этом сезоне Малкин может обойти занимающих 8-е и 7-е места Сергея Гончара (811 очков) и Илью Ковальчука (816). Лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ является Сергей Федоров (1179 очков).

А капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби против "Нью-Джерси" набрал 3 (1+2) очка и забросил свою 25-ю шайбу в сезоне. Канадец укрепил лидерство в гонке снайперов, всего на его счету — 41 (25+16) очко в 30 матчах.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в игре с "Айлендерс" (3:4) набрал 2 (1+1) очка. Россиянин забросил 541-ю шайбу в 872 матчах регулярных чемпионатов и вышел на 30-е место в НХЛ, сравнявшись со Стэном Микитой.

29-ю позицию в списке занимает Морис Ришар (544), 28-ю — Мишель Гуле (548), 27-ю — Рон Фрэнсис (549). Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки — 894 шайбы. В 33 матчах сезона на счету Овечкина 26 (16+10) очков.

"Баффало" прервал серию из четырех поражений гостевой победой над "Детройтом" (4:3). Латвийский нападающий "Сэйбрз" Земгус Гиргенсонс провел на льду 13 минут 14 секунд, сделал один бросок, очков не набирал и заработал коэффициент полезности "-1".

27 декабря

Нью-Джерси — Питтсбург — 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)

Шайбы

1:0 — 1 Паренто (Холл)

1:1 — 6 Малкин (Кессел, Кросби)

2:1 — 8 Хенрик (Зэйджак, Палмиери)

2:2 — 30 Кросби (Шери)

2:3 — 39 Шульц (Кросби, Малкин)

2:4 — 43 Хагелин (Руэдел)

2:5 — 58 Раст (Хагелин, Бонино)

ВИДЕО МАТЧА

Айлендерс — Вашингтон — 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)

Шайбы

1:0 — 8 Клаттербак (Строум, Кулемин)

1:1 — 13 Уильямс (Орлов, Овечкин)

2:1 — 34 Лэдд (Куини, Хики)

2:2 — 41 Овечкин (Кузнецов, Уильямс)

3:2 — 44 Лэдд (Хики, Куини)

4:2 — 45 Ли

4:3 — 53 Бураковски (Нисканен, Бигл)

ВИДЕО МАТЧА

Рейнджерс — Оттава — 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)

Шайбы

0:1 — 2 Боровецки (Пажо, Хоффман)

0:2 — 3 Смит (Стоун, Карлссон)

1:2 — 11 Холден (Хэйс, Макдона)

1:3 — 16 Сиси (Пажо, Хоффман)

2:3 — 22 Степан (Макдона, Крайдер)

3:3 — 34 Степан (Макдона, Зукарелло-Асен)

4:3 — 46 Холден (Пюмпел, Шей)

Коламбус — Бостон — 4:3 (3:2, 0:1, 1:0)

Шайбы

1:0 — 3 Хартнелл (Ганье, Седлак)

2:0 — 8 Джонс (Саад, Хартнелл)

3:0 — 9 Калверт (Андерсон)

3:1 — 11 Бэкес (Крейчи)

3:2 — 12 Царник (Крюг, Нэш)

3:3 — 38 Крейчи (Бэкес, Спунер)

4:3 — 50 Фолиньо (Веренски, Веннберг)

Детройт — Баффало — 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Шайбы

0:1 — 7 Кэйн (Богосян, Джионта)

0:2 — 15 Райнхарт (Айкел, Ристолайнен)

1:2 — 34 Зеттерберг (Манта, Отт)

1:3 — 35 Айкел (Фолиньо)

2:3 — 36 Миллер (Ларкин)

3:3 — 46 Ванек

3:4 — 48 Кэйн (Куликов, Джионта)

ВИДЕО МАТЧА

Нэшвилл — Миннесота — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Шайбы

0:1 — 5 Паризе (Койл, Дамба)

1:1 — 24 Форсберг (Экхольм, Джохансен)

1:2 — 26 Стюарт (Шредер, Э.Стаал)

2:2 — 28 Буше (Йернкрук, Уотсон)

2:3 — 62 Сперджен (Койл, Шредер)

Чикаго — Виннипег — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Шайбы

0:1 — 8 Уилер (Труба, Литтл)

0:2 — 14 Шайфли (Элерс, Труба)

1:2 — 27 Анисимов (Панарин, Кэйн)

1:3 — 42 Стэффорд (Дане, Петан)

Колорадо — Калгари — 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)

Шайбы

1:0 — 18 Ландескуг (Бэрри, Маккиннон)

1:1 — 21 Баклунд (Уайдман, Ткачак)

1:2 — 29 Беннетт (Баклунд, Энгелланд)

1:3 — 31 Годро (Броди, Уайдман)

2:3 — 33 Игинла (Голубеф, Седерберг)

2:4 — 35 Баклунд (Фролик, Хэмилтон)

2:5 — 50 Годро (Стэйджан, Верстиг)

3:5 — 53 Ландескуг (Голубеф, Маккиннон)

3:6 — 54 Верстиг (Годро, Броди)

Аризона — Даллас — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Шайбы

0:1 — 22 Спецца (Хэмьюс, Джорди Бенн)

1:1 — 23 Дюклер (Ридер, Ганзал)

1:2 — 32 Бенн (Спецца, Сегин)

1:3 — 58 Клингберг (Лехтонен)

2:3 — 59 Врбата

Анахайм — Сан-Хосе — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Шайбы

0:1 — 6 Мартин (Бедкер, Кутюр)

1:1 — 28 Каше (Верметт, Ричи)

1:2 — 34 Карлссон (Бернс, Уорд)

2:2 — 53 Сильверберг (Кольяно, Кеслер)

2:3 — 62 Бернс (Торнтон, Павелски)