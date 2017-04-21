Малкин — лучший бомбардир, "Питтсбург" во втором раунде, для "Чикаго" все закончилось

В розыгрыше Кубка Стэнли-2017 прошедшей ночью определились еще два четвертьфиналиста, которыми стали "Питтсбург Пингвинз" и "Нэшвилл Предаторз".

"Питтсбург" проиграл в серии первого раунда "Коламбус Блю Джекетс" только один матч, а теперь завершил серию уверенной победой на своем льду со счетом 5:2. "Пингвины" быстро добились комфортного перевеса — первую шайбу забросил Фил Кессел, затем дубль оформил Брайан Раст. Голы Вильяма Карлссона и Буна Дженнера на некоторое время вернули интригу, но в третьем периоде хозяева льда восстановили свое преимущество в два гола благодаря шайбам Сидни Кросби и Скотта Уилсона.

Евгений Малкин отметился очками сразу в трех голевых атаках команды и теперь на его счету 11 (2+9) очков и это лучший пока результат среди бомбардиров в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Добавим, что российский форвард "Питтсбурга" набирал очки по всех пяти матчах плей-офф.

Вышел в четвертьфинал и "Нэшвилл Предаторз", вчистую переигравший "Чикаго Блэкхоукс" — это пока главная сенсация плей-офф. Точка в противостоянии была поставлена этой ночью на льду Нэшвилла, где "хищники" одержали победу со счетом 4:1.

"Эдмонтон Ойлерз" в родных стенах вырвал победу у "Сан-Хосе Шаркс" и вышел вперед в серии 3-2. "Нефтяники" повели в счете по итогам первой двадцатиминутки после броска Патрика Маруна. Гости за счет трех шайб во второй трети матча получили комфортное преимущество 3:1, но в третьем периоде хозяева льда сумели отыграться благодаря голам Марка Летестю и Оскара Клефбома. В овертайме, который длился до 19-й минуты, точку поставил Дэвид Деарне — 4:3.

"Монреаль Канадиенс" дважды вел в счете дома с "Нью-Йорк Рейнджерс", но в итоге уступил в овертайме — 2:3. Такой же счет теперь и в серии, где ведет "Рейнджерс".

Кубок Стэнли-2017. 1/8 финала:

Питтсбург Пингвинз — Коламбус Блю Джекетс 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

1:0 — Кессел (Шульц, Малкин) — 09:07 (5x4)

2:0 — Раст (Кессел, Малкин) — 21:07 (5x5)

3:0 — Раст (Хэйнси) — 23:50 (5x5)

3:1 — Карлссон (Ганье) — 29:30 (5x5)

3:2 — Дженнер (Джонс, Аткинсон) — 32:24 (5x4)

4:2 — Кросби (Малкин, Кессел) — 45:31 (5x4)

5:2 — Уилсон (Дейли, Шири) — 46:22 (5x5)

Счет в серии: 4-1.



Нэшвилл Предаторз — Чикаго Блэкхоукс 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

1:0 — Йози (Эллис, Джохансен) — 29:41 (5x5)

2:0 — Сиссонс (Арвидссон, Эллис) — 48:52 (5x5)

3:0 — Йози (Сиссонс, Уотсон) — 50:21 (5x5)

3:1 — Тэйвз (Панарин, Кейн) — 54:42 (5x4)

4:1 — Арвидссон (Форсберг, Суббэн) — 58:12 (en).

Счет в серии: 4-0.

Эдмонтон Ойлерз — Сан-Хосе Шаркс 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)

1:0 — Марун (Беннинг) — 05:28 (5x5)

1:1 — Бедкер (Тьерни, Серенсен) — 10:12 (5x5)

1:2 — Марло (Торнтон, Диллон) — 15:52 (5x5)

1:3 — Шлемко (Бедкер, Уорд) — 28:38 (5x5)

2:3 — Летестю (Драйзайтль, Макдэвид) — 38:33 (5x4)

3:3 — Клефбом (Деарне, Беннинг) — 57:14 (5x5)

4:3 — Деарне (Драйзайтль, Секера) — 78:15 (5x5)

Счет в серии: 3-2.

Монреаль Канадиенс — Нью-Йорк Рейнджерс 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 — Лехконен (Болье, Гальченюк) — 12:07 (5x5)

1:1 — Фаст (Зибанеджад) — 15:56 (4x5)

2:1 — Галлахер (Марков, Лехконен) — 16:20 (5x4)

2:2 — Шей (Нэш, Веси) — 38:28 (5x5)

2:3 — Зибанеджад (Крайдер) — 74:22 (5x5).

Счет в серии: 2-3.