Малайзиец Субри признан автором самого шикарного гола

29-летний футболист отмечен за удар со штрафного, после которого мяч по невообразимой траектории залетел в ворота "Паханга" и получил на торжественной церемонии в Цюрихе награду имени Ференца Пушкаша из рук легендарного нападающего сборной Бразилии Роналдо.

El premio #Puskas de #FIFA #TheBest desafía a la imaginación y la física. Esto hizo Mohd Faiz Subri pic.twitter.com/ooDyIFZCgr— VarskySports (@VarskySports) January 9, 2017

Премия Ференца Пушкаша вручается с 2009 года и ее обладателями успели стать Криштиану Роналду, Хамит Алтынтоп, Неймар, Мирослав Стох, Златан Ибрагимович, Хамес Родригес и Венделл Лира.

Помимо Субри на звание лучшего гола 2016 года также претендовали мячи, забитые полузащитником бразильского "Коринтианса" Марлоне и футболисткой сборной Венесуэлы (U-17) Даниушкой Родригес (см. видео ниже).