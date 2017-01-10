Малайзиец Субри признан автором самого шикарного гола

rus.DELFI.lv
вторник, 10 января 2017 г. 08:45
Международная федерация футбола (ФИФА) выбрала автора самого красивого гола в сезоне-2015/16, которым оказался полузащитник из клуба "Пенанг" Мохд Фаиз Субри, выступающий в малайзийской Суперлиге.
Mohdas Faizas Subri
© Reuters/Scanpix

29-летний футболист отмечен за удар со штрафного, после которого мяч по невообразимой траектории залетел в ворота "Паханга" и получил на торжественной церемонии в Цюрихе награду имени Ференца Пушкаша из рук легендарного нападающего сборной Бразилии Роналдо.

Премия Ференца Пушкаша вручается с 2009 года и ее обладателями успели стать Криштиану Роналду, Хамит Алтынтоп, Неймар, Мирослав Стох, Златан Ибрагимович, Хамес Родригес и Венделл Лира.

Помимо Субри на звание лучшего гола 2016 года также претендовали мячи, забитые полузащитником бразильского "Коринтианса" Марлоне и футболисткой сборной Венесуэлы (U-17) Даниушкой Родригес (см. видео ниже).

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