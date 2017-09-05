Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает агентство SID со ссылкой на заявление, распространенное офисом канадца, который возглавлял независимую комиссию WADA по РФ.

"Профессор Макларен недвусмысленно придерживается результатов своего исследования. Он удивлен недавними сообщениями, в которых утверждается обратное", - говорится в документе. Заявление Ричарда Макларена обнародовано в ответ на слова главы Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталия Смирнова, утверждавшего днем ранее: "Я встречался с Маклареном. В итоге Макларен сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве".

Смирнов пытался уговорить Макларена

Канадский специалист объяснил, что на их последней встрече в октябре 2016 года Смирнов убеждал его отказаться от формулировки из первого доклада о "государственном участии" в создании допинг-системы в РФ. Виталий Смирнов, отмечает Макларен, аргументировал это тем, что в России слово "государственный" всегда относится к самому высокому политическому уровню, а доказательства в докладе независимой комиссии WADA касаются только уровня министерства спорта. В итоге Ричард Макларен скорректировал формулировку и во второй части доклада обвиняет Россию в "институциональном систематическом уклонении от системы допинг-контроля".

"Профессор Макларен объяснил это изменение при публикации своего второго доклада в декабре 2016 года и подчеркнул, что приведенные в докладе факты и выводы остались без изменений", - говорится в пресс-релизе офиса канадского специалиста.

В данный момент специальная комиссия при Международном олимпийском комитете (МОК) изучает доказательства, приведенные в отчетах Ричарда Макларена. По словам главы МОК Томаса Баха, к октябрю планируется подготовить санкции в отношении России за использование допинга на Олимпиаде в Сочи.