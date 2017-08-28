Макгрегор пил виски на пресс-конференции после поражения от Мейвезера

Спортсмен отвечал на вопросы журналистов, выпивая алкоголь. Видео размещено в Twiter журналиста газеты Metro Корала Барри, сообщает Lenta.ru.

Conor McGregor goes out laughing pic.twitter.com/Mdi5Nhc4r3— Coral Barry (@Coral__Barry) August 27, 2017

"Мой ирландский виски выйдет совсем скоро. Я собираюсь захватить ирландский рынок виски", — заявил Макгрегор.

Фиксированный гонорар бойца составил 30 миллионов долларов. Предполагаемая прибыль ирландца за этот бой — 127 миллионов долларов. Ранее Конор заявлял, что итоговая сумма его прибылей может достичь 100 миллионов за счет спонсорских выплат, процентов с продаж билетов и платных трансляций.

А после пресс-конференции чемпион UFC отправился на специальную вечеринку в элитный клуб Encore at Wynn Las Vegas. Там ирландский боец отлично провел время в присутствии десятков своих фанатов.

"Это был веселый бой. Надеюсь, все получили удовольствие… Теперь я обеспечен деньгами на всю оставшуюся жизнь. Думаю, мне хватит этих денег, если я буду себя вести расчетливо, без глупостей", — заявил Макгрегор.

Известно, что Макгрегор заработал за бой с Флойдом 30 миллионов долларов, тогда как Мейвезер-младший — 100 миллионов. Суммы не включают проценты с продажи ТВ-прав, билетов и сувенирной продукции, а также бонуса за победу.

Бой между Макгрегором и Мейвезером состоялся в Лас-Вегасе в рамках первой средней весовой категории (до 69 кг) и не был титульным. Американец одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде. На момент остановки боя все три судьи посчитали, что выигрывает Мейвезер: у Дэйва Моретти счет был 87-83, у Берта Клементса — 89-82, у Гвидо Каваллери — 84-81. По неофициальным подсчетам, Макгрегор до нокаута выиграл у Флойда четыре раунда.

После поражения ирландец посетовал на раннюю остановку боя и рассказал о намерении продолжить выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

"Флойд трижды за бой поменял манеру ведения боя. Это уровень чемпиона. Я такого не ожидал. Это было довольно весело. Должен сказать, меня это порадовало. Это очень сильно отличалось от боя по правилам ММА. Это было отличное состязание. Многое из того, что было, я возьму на вооружение", — цитирует ирландца MMAFighting.

"Я верю, что зацепил его несколько раз, но он оставался спокойным и не показывал этого. Я был ошеломлен неуважением и пренебрежением к моим боевым навыкам. Команда Флойда никогда не проявляла подобного неуважения. Я чувствовал, что бой был близким. Думал, что счет 4-5 к 10-му раунду. Было бы здорово услышать финальный гонг", — отметил Конор.

"Я вернусь к своим тренировкам по джиу-джитсу, борьбе, буду [снова] отрабатывать удары ногами. Посмотрим, что будет дальше. Я молод, я свеж, я готов. Я просто устал. Я не получил повреждений. Я открыт ко всем вариантам. Есть вариант провести третий бой с Нэйтом Диасом, который здесь присутствует", — добавил Конор.

По словам Ауди Аттара, менеджера Макгрегора, "Макгрегор хочет завершить трилогию с Нейтом Диазом. Также есть Нурмагомедов, который бросает ему вызов, нельзя забывать про Тони Фергюсона и Кевина Ли, которые проведут бой за временный пояс UFC в легком весе. Есть еще вариант провести бой с действующим чемпионом в полулегком весе Максом Холлоуэем".

Сейчас на счету 29-летнего Макгрегора 24 боя в ММА. Ирландец одержал 21 победу и потерпел три поражения. Он является действующим чемпионом UFC в легком весе. Кроме того, он владел титулом сильнейшего бойца полулегкого дивизиона.