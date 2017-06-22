Макдэвид — самый ценный игрок НХЛ в сезоне, у Бобровского — "Везина Трофи"

rus.DELFI.lv
четверг, 22 июня 2017 г. 15:07
Минувшей ночью в Лас-Вегасе состоялась торжественная церемония закрытия сезона-2016/17 Национальной хоккейной лиги. Главный индивидуальный трофей заполучил форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.
© AP / Scanpix

20-летний Макдэвид получил главный приз самому ценному игроку регулярного чемпионата ("Харт Трофи"), а также лучшему хоккеисту по версии игроков ("Тед Линдсей Эворд").

По итогам регулярного чемпионата форвард "нефтяников" набрал ровно 100 (30+70) очков в 82 матчах, что помогло его команде впервые с 2006 года пробиться в плей-офф. За это Макдэвид получил еще и приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата ("Арт Росс Трофи"), а также был выбран для обложки культовой игры NHL 18 от компании EA Sports.

В голосовании членов Ассоциации хоккейных журналистов Северной Америки, определявшем владельца "Харт Трофи", Макдэвид обошел российского вратаря "Коламбус Блю Джекетс" Сергея Бобровского и канадского форварда "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби.

Бобровский все же не остался без приза, получив вратарский трофей — "Везина Трофи" — лучшему голкиперу по итогам регулярного сезона. Россиянин был лучшим в лиге по проценту отраженных бросков (93,1) и среднему числу пропущенных шайб (2,06), семь матчей отыграл "на ноль", а "Коламбус" провел лучший чемпионат в клубной истории. Это второй подобный трофей Бобровского, ранее он уже становился обладателем "Везина Трофи" в 2013 году. Больше никому из российских киперов не удавалось завоевать этот приз.

Награда "Леди Бинг Трофи" за джентльменское поведение на льду досталась американскому форварду "Калгари Флэймз" Джонни Гудро, который набрал лишь четыре штрафные минуты в регулярном чемпионате. На этот трофей также претендовали российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко и финский форвард "Миннесоты Уайлд" Микаэль Гранлунд.

"Билл Мастертон Трофи" за верность хоккею получил голкипер "Оттавы Сенаторс" Крейг Андерсон, лучшим генеральным менеджером лиги признан Дэвид Пойл из "Нэшвилла", а лучшим тренером — Джон Торторелла ("Коламбус").

Приз "Селки Трофи" (лучшему нападающему оборонительного плана) получил Патрис Бержерон ("Бостон Брюинс"), "Норрис Трофи" (лучшему защитнику) забрал Брент Бернс ("Сан-Хосе Шаркс"), а приз "Колдер Трофи" (лучшему новичку) — достался Остону Мэттьюзу ("Торонто Мэйпл Лифс").

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