Майкл Фелпс проиграл заплыв на 100 метров большой белой акуле

Американский пловец Майкл Фелпс, единственный в истории 23-кратный олимпийский чемпион, проиграл большой белой акуле в заплыве на дистанции 100 метров.

Заплыв на открытой воде был организован телеканалом Discovery в рамках проекта "Неделя акул" и прошел в южноамериканском заливе Моссел, пишет британская газета The Daily Mail.

Соперница легендарного олимпионика, плывшая по соседней с ним дорожке, была имитирована с помощью компьютерной модели.

В итоге 32-летний Фелпс, экипированный в специальный гидрокостюм с моноластом, остановил секундомер на отметке 38,1 секунды. Акула показала время 36,1 секунды.

Майкл Фелпс принимал участие в пяти Олимпиадах, на которых завоевал 28 медалей (23 золотые, три серебряные и две бронзовые).

После Игр-2016 в Рио-де-Жанейро он объявил о завершении карьеры.