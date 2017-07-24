Майкл Фелпс проиграл заплыв на 100 метров большой белой акуле

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NEWSru.com
понедельник, 24 июля 2017 г. 15:34
Американский пловец Майкл Фелпс, единственный в истории 23-кратный олимпийский чемпион, проиграл большой белой акуле в заплыве на дистанции 100 метров.
Michaelas Phelpsas ruošiasi kovai su rykliu

Заплыв на открытой воде был организован телеканалом Discovery в рамках проекта "Неделя акул" и прошел в южноамериканском заливе Моссел, пишет британская газета The Daily Mail.

Соперница легендарного олимпионика, плывшая по соседней с ним дорожке, была имитирована с помощью компьютерной модели.

В итоге 32-летний Фелпс, экипированный в специальный гидрокостюм с моноластом, остановил секундомер на отметке 38,1 секунды. Акула показала время 36,1 секунды.

Майкл Фелпс принимал участие в пяти Олимпиадах, на которых завоевал 28 медалей (23 золотые, три серебряные и две бронзовые).

После Игр-2016 в Рио-де-Жанейро он объявил о завершении карьеры.

NEWSru.com
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