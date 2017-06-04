Мадридский "Реал" выиграл Лигу чемпионов второй год подряд

В финальном матче главного европейского футбольного турнира "Реал" обыграл туринский "Ювентус" со счетом 4:1. Мадридцы стали первым клубом, выигравшим Лигу чемпионов дважды подряд.

Мадридский "Реал" в 12-й раз выиграл Лигу чемпионов. Вечером в субботу, 3 июня, испанский клуб обыграл в финальном матче турнира туринский "Ювентус" со счетом 4:1.

Мадридцы стали первым клубом в истории, победившим в Лиге чемпионов дважды подряд. В прошлом сезоне "Реал" переиграл в финале земляков из "Атлетико".

Первый гол "королевского клуба" в игре с "Ювентусом" стал для него 500-м в главном клубном турнире Европы. "Реал" стал первым, кто достиг этой отметки.

Португалец Криштиану Роналду, дважды забивший в ворота итальянской команды, стал первым футболистом, которому удалось отличиться в трех решающих матчах Лиги чемпионов.