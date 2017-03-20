Лукаку становится главным бомбардиром АПЛ, Шекспир преображает "Лестер"

В прошедших матчах 29-го тура английской футбольной премьер-лиги непростую победу в Сток-он-Трент одержал лондонский "Челси", "Тоттенхэм" пытается не отстать еще больше, "Арсенал" потерпел очередную неудачу, "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" не выявили победителя.

На этом фоне в чемпионате Англии появился новый лидер бомбардирской гонки — бельгийский нападающий "Эвертона" Лукаку.

Во многом благодаря бомбардирским качествам Ромеру Лукаку "Эвертон" потихоньку уже сравнялся по очкам с "Арсеналом" (по 50). А в прошедшем туре клуб из Ливерпуля разгромил дома "Халл" (4:0). Причем бельгиец отметился голами уже в добавленное арбитром время, сумев на первой и четвертой минутах компенсированного времени забить сразу два мяча и довести свой бомбардирский счет в чемпионате до 21 гола. Это лучший показатель на сегодня.

"Челси" продолжает возглавлять турнирную таблицу, но последняя выездная победа над "Сток-Сити" далась "аристократам" нелегко. Только за три минуты до окончания основного времени матча Кэйхилл воспользовался неудачной игрой защитника хозяев и отправил в сетку победный мяч — 2:1.

Идущий на втором месте "Тоттенхэм" старается не отстать далеко, взял три очка в поединке с "Саутгемптоном" (2:1), однако все равно уступает "Челси" целых десять пунктов.

Третьим идет "Манчестер Сити", сыгравший вничью дома с соседом по турнирной таблице "Ливерпулем" (1:1).

Отметим продолжающееся после смены тренера воскрешение "Лестера". Под руководством принявшего команду Крэйга Шекспира "лисы" одержал уже три победы кряду в национальном чемпионате плюс отыгрались с "Севильей" и прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Чемпионат Англии (29-й тур):

Мидлсбро — Манчестер Юнайтед 1:3 (0:1)

Голы: Жестед (77) — Феллайни (30), Лингард (62), Валенсия (90+3)

МЮ: Де Хеа, Байи, Смоллинг, Джонс, Янг, Кэррик, Феллайни, Валенсия, Мата (Рохо, 69), Лингард (Марсьяль, 80), Рэшфорд (Дармиан, 90).



Тоттенхэм — Саутгемптон 2:1 (2:0)

Голы: Эриксен (14), Алли (33-пен.) — Уорд-Проуз (52)

Тоттенхэм: Льорис, Дайер, Алдервейрелд, Вертонген, Уокер (Триппьер, 78), Ваньяма, Дембеле, Дэвис, Эриксен (Янссен, 86), Алли, Сон Хын Мин (Уинкс, 75).

Саутгемптон: Форстер, Соареш, Стивенс, Йосида, Бертран, Дэвис, Ромеу, Уорд-Проуз, Тадич (Буфаль, 69), Редмонд (Родригес, 80), Габбьядини (Лонг, 32).

Предупреждения: Дайер (11), Редмонд (26), Уокер (39), Ваньяма (61), Буфаль (81), Ромеу (90).

Манчестер Сити — Ливерпуль 1:1 (0:0)

Голы: Агуэро (69) — Милнер (51-пен.)

МС: Кабальеро, Фернандиньо, Стоунз, Отаменди, Клиши, Туре (Санья, 65), Стерлинг, де Брюйне, Сильва, Сане (Фернандо, 83), Агуэро.

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Матип, Клаван, Милнер, Лаллана, Джан, Вейналдум, Мане, Фирмино (Лейва, 89), Коутиньо (Ориги, 73).

Предупреждения: Фирмино (16), Туре (22), Матип (43), Клиши (50), Сильва (50), Мане (89).

Вест Бромвич — Арсенал 3:1 (1:1)

Голы: Доусон (12, 75), Робсон- Кану (55) — Санчес (15)

Арсенал: Чех (Оспина, 38), Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Рэмзи, Джака, Окслейд-Чемберлен, Уолкотт (Жиру, 65), Уэлбек, Санчес (Ивоби, 78).



Сандерленд — Бернли 0:0

Сток Сити — Челси 1:2 (1:1)

Голы: Уолтерс (38-пен.) — Виллиан (13), Кэйхилл (87)

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес (Фабрегас, 70), Канте, Матич (Лофтус-Чик, 82), Алонсо, Виллиан (Зума, 88), Диего Коста, Педро.

Удаление: Бардсли (СС, 90+5).



Эвертон — Халл 4:0 (1:0)

Голы: Кэлверт-Льюин (9), Валенсия (78), Лукаку (90+1, 90+4)

Удаление: Хаддлстоун (Х, 73).



Кристал Пэлас — Уотфорд 1:0 (0:0)

Гол: Дини (68-авт.)

Вест Хэм — Лестер 2:3 (1:3)

Голы: Лансини (20), Айю (63) — Марез (5), Хут (7), Варди (38)

Лестер: Шмейхель, Симпсон, Беналуан, Хут, Фукс, Марез (Чилуэлл, 87), Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки (Муса, 76), Варди (Слимани, 76).

Борнмут — Суонси 2:0 (1:0)

Голы: Моусон (31-авт.), Афобе (72)

1 Челси 28 69

2 Тоттенхэм 28 59

3 Ман Сити 28 57

4 Ливерпуль 29 56

5 Ман Юнайтед 27 52

6 Арсенал 27 50

7 Эвертон 29 50

8 Вест Бромвич 29 43

9 Сток Сити 29 36

10 Саутгемптон 27 33

11 Борнмут 29 33

12 Вест Хэм 29 33

13 Бернли 29 32

14 Уотфорд 28 31

15 Лестер Сити 28 30

16 Кристал Пэлас 28 28

17 Суонси Сити 29 27

18 Халл Сити 29 24

19 Мидлсбро 28 22

20 Сандерленд 28 20

Бомбардиры: Лукаку (Эвертон) — 21, Кейн (Тоттенхэм) — 19, Санчес (Арсенал) — 18, Коста (Челси) — 17…