Лучший теннисист мира призвал осложнить Шараповой задачу возвращения в рейтинг

Британец здесь имел в виду ситуацию с россиянкой Марией Шараповой, которая по-прежнему отбывает дисквалификацию за употребление мельдония и исключена из рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Для участия в турнирах после отбытия наказания и дальнейшего подъема в табели о рангах ей понадобится wild card, так как у нее не будет формальных оснований быть среди сеяных игроков на крупных соревнованиях или даже участвовать в отборе к ним.

"У Шараповой есть возможность подняться в рейтинге, не используя wild card, — считает Маррей. — Но если она не сделает этого, то все будет зависеть от организаторов Уимблдона, например. Я думаю, что они будут долго раздумывать над этим и решение будет нелегким. Они будут смотреть за реакцией, а потом примут решение, которое, по их мнению, будет правильным".

"Мне кажется, что у вас не должно быть возможности вернуться вот так просто после содеянного. Но при этом надо считаться с тем, что организаторы турниров в своем подавляющем большинстве будут искать выгоду. Ведь продать больше билетов позволяют громкие имена", — говорит Маррей.

Отбывающее наказание за прием запрещенного вещества мельдоний Шарапова должна возобновить официальные выступления 26 апреля на турнире в Штутгарте, где она побеждала в 2012, 2013 и 2014 годах. Ожидается, что организаторы Porsche Tennis Grand Prix выделят для Марии специальное приглашение.