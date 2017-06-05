Лучший российский теннисист вышел в Париже на первую ракетку мира

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл в воскресенье американца Джона Иснера в матче третьего круга "Ролан Гаррос" и вышел в 1/8 финала, где встретится с первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.

Встреча, занимающего 53-е место в рейтинге АТР Хачанова с 22-й ракеткой мира Иcнером продолжалась 3 часа. Теннисистам для определения победителя потребовались четыре сета и сильнее оказался россиянин, за которым дважды оставались тай-брейки — 7:6 (7-1), 6:3, 6:7 (5-7), 7:6 (7-3).

Ранее лучший на сегодня российский теннисист убрал с дороги 14-го номера рейтинга АТР чеха Томаша Бердыха. А что касается Иcнера, то американец после матча с Хачановым смог только произнести следующее: "Вообще, мне странно произносить его имя, так зовут мою маму".

Теперь Карена Хачанова в 1/8 финала "Ролан Гаррос" ожидает лидер мирового тенниса британец Энди Маррей. Их встреча состоится 5 июня и начнется в полдень. Ранее на турнирах "Большого шлема" Хачанов никогда не проходил дальше второго круга. И еще он остался последним из российских теннисистов, кто продолжает борьбу в мужском одиночном разряде в Париже.

В женской сетке последней из представительниц российской теннисной школы сложила оружие Светлана Кузнецова, которая была посеяна в Париже под восьмым номером. В матче третьего раунда она сегодня уступила 11-й ракетке турнира датчанке Каролин Возняцки — 1:6, 6;4, 2:6.