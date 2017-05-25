Лучший игрок в го проиграл компьютерной программе AlphaGo

Кэ Цзе проиграл искусственному интеллекту две партии из трех.

"В прошлом году, я считал, что AlphaGo играет на равных с человеком, но сегодня я думаю, что программа играет просто как бог Го", - пошутил Кэ Цзе после завершения игры.

По его словам, он больше не собирается играть в го с искусственным интеллектом из-за быстрого его усовершенствования.

Основатель DeepMind Демис Хассабис, в свою очередь, отметил, что Кэ Цзе играл превосходно и буквально испытал пределы возможностей AlphaGo.

В марте прошлого года компьютерная программа AlphaGo смогла со сч корейца Ли Си Дола, который на тот момент был действующим чемпионом мира в этой игре.

Тот матч широко освещался в прессе, а победу AlphaGo над Ли Седолем сравнивали с шахматным матчем между программой Deep Blue и Гарри Каспаровым.

Теперь Кэ Цзе считается игроком в го номер один в Китае, а с сентября 2014 года он находится на первом месте в неофициальном мировом рейтинге игроков го Rémi Coulom.

Го - это стратегическая настольная игра, похожая на шахматы, но со значительно большим количеством вариантов ходов. В нее играют на доске размером 19 на 19 клеток.

Игра го появилась в Китае несколько тысяч лет назад, оттуда пришла в Японию и Корею.

До создания AlphaGo го являлось одной из немногих традиционных игр, в которые человек играл лучше компьютера.

Работа над программой AlphaGo началась в 2014 году. В октябре 2015 года AlphaGo выиграла у трехкратного чемпиона Европы Фань Хуэя матч из пяти партий со счетом 5:0. Это был первый в истории случай, когда компьютер выиграл в го у профессионала в равной игре.