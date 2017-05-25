Лучший игрок в го проиграл компьютерной программе AlphaGo

bbcrussian.com
четверг, 25 мая 2017 г. 13:13
Программа AlphaGo, разработанная компанией Google DeepMind для игры в го, выиграла матч против лучшего в мире игрока - 19-летнего Кэ Цзе из Китая. Это уже второй случай, когда машина обыгрывает самого сильного в мире игрока в го.
Lee Se-dolis pagaliau įveikė kompiuterį AlphaGo
© AFP / Scanpix

Кэ Цзе проиграл искусственному интеллекту две партии из трех.

"В прошлом году, я считал, что AlphaGo играет на равных с человеком, но сегодня я думаю, что программа играет просто как бог Го", - пошутил Кэ Цзе после завершения игры.

По его словам, он больше не собирается играть в го с искусственным интеллектом из-за быстрого его усовершенствования.

Основатель DeepMind Демис Хассабис, в свою очередь, отметил, что Кэ Цзе играл превосходно и буквально испытал пределы возможностей AlphaGo.

В марте прошлого года компьютерная программа AlphaGo смогла со сч корейца Ли Си Дола, который на тот момент был действующим чемпионом мира в этой игре.

Тот матч широко освещался в прессе, а победу AlphaGo над Ли Седолем сравнивали с шахматным матчем между программой Deep Blue и Гарри Каспаровым.

Теперь Кэ Цзе считается игроком в го номер один в Китае, а с сентября 2014 года он находится на первом месте в неофициальном мировом рейтинге игроков го Rémi Coulom.

Го - это стратегическая настольная игра, похожая на шахматы, но со значительно большим количеством вариантов ходов. В нее играют на доске размером 19 на 19 клеток.

Игра го появилась в Китае несколько тысяч лет назад, оттуда пришла в Японию и Корею.

До создания AlphaGo го являлось одной из немногих традиционных игр, в которые человек играл лучше компьютера.

Работа над программой AlphaGo началась в 2014 году. В октябре 2015 года AlphaGo выиграла у трехкратного чемпиона Европы Фань Хуэя матч из пяти партий со счетом 5:0. Это был первый в истории случай, когда компьютер выиграл в го у профессионала в равной игре.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Лучший игрок в го проиграл компьютерной программе AlphaGo

Lee Se-dolis pagaliau įveikė kompiuterį AlphaGo
Программа AlphaGo, разработанная компанией Google DeepMind для игры в го, выиграла матч против лучшего в мире игрока - 19-летнего Кэ Цзе из Китая. Это уже второй случай, когда машина обыгрывает самого сильного в мире игрока в го.

Роналду грозит многомиллионный штраф из-за неуплаты налогов

Crtistiano Ronaldo
Бывший госсекретарь США Джон Керри в своей речи перед выпускниками Гарварда посоветовал им учить русский язык, сообщает Politico со ссылкой на текст речи Керри.

ВИДЕО: "МЮ" выиграл финал Лиги Европы и получил путевку в ЛЧ

ВИДЕО: МЮ выиграл финал Лиги Европы и получил путевку в ЛЧ
В среду, 24 мая, в Стокгольме на стадионе "Френдс-Арена" прошел финальный матч сезона-2016/17 в Лиге Европы УЕФА. Трофей оспаривали голландский "Аякс" и английским "Манчестер Юнайтед".

Суд в Испании подтвердил тюремный приговор Лионелю Месси (1)

Lionelis Messi
Верховный суд Испании подтвердил приговор аргентинскому нападающему Лионелю Месси, который в июле прошлого года был приговорен к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от налогов.

Трудовой гол Малкина и волевая победы "Оттавы": все решит седьмой матч

Трудовой гол Малкина и волевая победы Оттавы: все решит седьмой матч
"Оттаве Сенаторз" удалось одержать победу в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли против "Питтсбург Пингвинс" и продлить серию до решающего седьмого поединка.
Facebook друзья
Rambler's Top100