"Ливер" опустил "Арсенал" на 5-е место, отставка Раньери взбодрила "Лестер"

В 27-м туре английской футбольной премьер-лиги "Ливерпуль" дома переиграл "Арсенал" — 3:1. У победителей по голу забили Фермино, Мане и Вейналдум, у лондонцев — Уэлбек. "Ливерпуль" обошел "канониров" и поднялся на третье место, тогда как "Арсенал" опустился на пятую позицию.

Второй матч подряд после отставки итальянца Клаудио Раньери выиграл "Лестер". После победы 3:1 над "Ливерпулем" последовала победа с таким же счетом над "Халлом". Чемпион с 27 очками делит 14-16-е места с "Борнмутом" и "Суонси", оторвавшись от зоны вылета на 5 очков.

"Манчестер Юнайтед" поделил на "Олд Траффорд" очки с "Борнмутом" (1:1) и продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 17-ти игр.

27-й тур

Лестер — Халл 3:1 (1:1)

Голы: Фукс 27, Марез 59, Хаддлстоун 90 (автогол) — Клукас 14.

Ливерпуль — Арсенал 3:1 (2:0)

Голы: Фирмино 9, Мане 40, Вейналдум 90 — Уэлбек 57.

Ливерпуль: Миньоле, Клаван, Матип, Клайн, Коутиньо (Ориги, 80), Вейналдум, Фирмино, Лаллана (Лейва, 90), Мане (Александер-Арнолд, 90), Джан, Милнер.

Арсенал: Чех, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Джака, Коклен (Санчес, 46), Окслейд-Чемберлен, Ивоби, Жиру (Перес, 74), Уэлбек (Уолкотт, 74).

Манчестер Юнайтед — Борнмут 1:1 (1:1)

Голы: Рохо 23 — Кинг 40 (пен).

МЮ: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Шоу (Рэшфорд, 70), Кэррик (Феллайни, 70), Погба, Мата, Руни (Лингард, 70), Марсьяль, Ибрагимович.

Вест Бромвич — Кристал Пэлас 0:2 (0:0)

Голы: Заа 55, Таунсенд 84.

Уотфорд — Саутгемптон 3:4 (1:2)

Голы: Дини 4, Окака Чука 79, Дукуре 90 — Тадич 28, Редмонд 45, 86, Габбьядини 83.

Суонси — Бернли 3:2 (1:1)

Голы: Льоренте 12, Ольссон 69, Льоренте 90 — Грэй 20 (пен), 61.

Сток Сити — Мидлсбро 2:0 (2:0)

Голы: Арнаутович 29, 42.

После 27-го тура

1 Челси 26 20 3 3 55-19 63

2 Тоттенхэм 26 15 8 3 50-18 53

3 Ливерпуль 27 15 7 5 58-34 52

4 Манчестер Сити 25 16 4 5 51-29 52

5 Арсенал 26 15 5 6 55-31 50

6 Манчестер Юнайтед 26 13 10 3 39-22 49

7 Эвертон 26 12 8 6 42-27 44…

БОМБАРДИРЫ: Лукаку (Эвертон), Санчес (Арсенал), Кейн (Тоттенхэм) — по 17…