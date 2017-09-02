Литва проиграла Шотландии

Шотландия забила в ворота литовцев два мяча — на 25-й и 30-й минутах, после чего уверенно контролировала ход игры.

Гости на 72-й минуте довели счет до 3:0.

Победа позволяет Шотландии сохранять шансы на борьбу как минимум за вторую строчку в группе F со Словакией и Словенией.

Литва в группе занимает 5-е место.