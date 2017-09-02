Литва проиграла Шотландии

Сборная Шотландии на выезде победила Литву со счетом 3:0 в отборочном поединке к чемпионату мира-2018.
Шотландия забила в ворота литовцев два мяча — на 25-й и 30-й минутах, после чего уверенно контролировала ход игры.
Гости на 72-й минуте довели счет до 3:0.
Победа позволяет Шотландии сохранять шансы на борьбу как минимум за вторую строчку в группе F со Словакией и Словенией.
Литва в группе занимает 5-е место.
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)
US Open: Севастова вышла в 1/8 финала. Дальше — Шарапова
Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова (17-й номер...
Евробаскет-2017: Россия начала с победы над Турцией
На чемпионате Европы по баскетболу сыграны все матчи...
Серена Уильямс впервые стала мамой: родилась девочка
Американская теннисистка Серена Уильямс впервые...
Очередной мега-трансфер ПСЖ: после Неймара в Париж переехал Мбаппе
Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" взял в аренду у...
TOP новостей
Малоимущим семьям – финансовая помощь на приобретение школьных товаров (15)
Вильнюсское городское самоуправление напоминает, что...
Банки: время для паники еще не пришло (41)
Хотя в балтийских СМИ все чаще появляются публикации об...
"Пигмалион" в Русском театре: премьера в грузинском стиле интервью с режиссером (17)
Русский драматический театр Литвы свой 71-й сезон...
Бурная ночь: первокурсники начало учебного года отметили с размахом (4)
Первый осенний уик-энд в столице начался с бурного...