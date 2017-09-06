С самого начала встречи литовцы захватили преимущество и в итоге победила со счетом 89:72.
Самым результативным в составе победителей стал центровой "Торонто Рэпторс" Йонас Валанчунас - 27 очков и 15 подборов, еще 15 очков забил Мотеюнас.
Литва завершила групповой этап на первой позиции группы "В" - 4 победы в 5 встречах, у немцев 3 победы и также выход в 1/8 финала соревнований.
Германия – Литва 72:89 – (19:23, 24:24, 17:25, 12:17)
Германия: Шредер (26), Бенцинг (11), Фойгтманн (9), Бартель (6), Тадда (0 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Хартенштайн (10), Тиманн (4), Акпинар (3), Ло (3), Штайгер (0), Хекманн (0), Тайс (0).
Литва: Валанчюнас (27 + 15 подборов), Мотеюнас (15 + 5 потерь), Калниетис (10 + 9 передач), Кузминскас (7), Григонис (6) – старт; Улановас (11), Юшкявичюс (9), Мачюлис (2), Гудайтис (2), Гецявичюс (0).
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