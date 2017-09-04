Лионель Месси покинет "Барселону"

По информации источника, Месси хочет покинуть "Барселону" по окончании этого сезона. Следующим летом аргентинец станет свободным агентом.
Ранее сообщалось, что Месси уже этим летом мог перейти в "Манчестер Сити". Руководство "Сити" намеревалось воспользоваться задержкой в подписании нового соглашения между Месси и "Барселоной". В июле каталонцы сообщили, что Месси будет предложен новый контракт, но официально он до сих пор не подписан.
Месси провел в "Барселоне" всю карьеру. За взрослую команду он дебютировал в 2004 году. За 13 лет он восемь раз стал чемпионом Испании, пять раз выиграл Кубок Испании и четыре раза — Лигу чемпионов УЕФА.
Месси — пятикратный обладатель "Золотого мяча" — награды лучшему футболисту года. В 2014 году он стал серебряным призером чемпионата мира в составе сборной Аргентины.
В августе "Барселона" продала одного из своих лидеров — бразильца Неймара. "Пари Сен-Жермен" побил трансферный рекорд, заплатив за форварда 200 млн евро.
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